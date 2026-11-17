Ngày 17.11, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.M (40 tuổi, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) số tiền hơn 50 triệu đồng và tổ chức tiêu hủy hơn 1 tấn giá đỗ là tang vật.

Ông M. bị xử phạt về 2 hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và sử dụng chất, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của ông N.V.M bị xử phạt vì sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cùng với việc triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan công an đã tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm gồm 1.082 kg giá đỗ và 66,2 kg nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giá đỗ chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm vệ sinh từ khâu sản xuất, sơ chế đến bảo quản, tiêu thụ.

Công an tỉnh Cà Mau lưu ý tuyệt đối không sử dụng chất, hóa chất ngoài danh mục được phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm, không vì lợi ích kinh tế mà bất chấp quy định, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.