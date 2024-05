Vì sao iPhone ngừng sạc ở mức 80%? Cách giải quyết

Nếu iPhone không sạc được trên 80%, đừng cho rằng đã đến lúc phải thay thế nó bởi đó có thể là do thiết bị có khả năng hạn chế sạc khi tính năng phần mềm được bật theo mặc định. Nhưng đó là gì? Tại sao nó tồn tại và làm thế nào người dùng có thể sạc iPhone của mình tới 100%.



Đôi khi iPhone không thể sạc pin quá mức 80% do một số vấn đề CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao iPhone ngừng sạc ở mức 80%?

Nếu iPhone ngừng sạc ở mức 80%, rất có thể điều này do tính năng iOS có tên Optimized Battery Charging. Nó nhằm mục đích ngăn việc làm pin quá căng thẳng, do đó kéo dài tuổi thọ pin cho iPhone bằng cách giới hạn mức sạc ở mức 80%.

Nếu tính năng này bị tắt nhưng iPhone vẫn không sạc được quá 80%, có thể do pin quá nóng trong khi sạc. Trong trường hợp này, phần mềm sẽ phát hiện và giới hạn ở mức sạc 80% để tránh tình trạng quá nóng. Vì vậy, tốt nhất nên rút phích cắm sạc một lúc và để nó nguội xuống nhiệt độ bình thường. Sau khoảng 15 phút, hãy cắm lại và xem liệu nó có bắt đầu sạc lại hay không.

Tuyệt đối đừng bao giờ đặt iPhone vào tủ lạnh hoặc tủ đông để làm mát nó. Nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ gây hại cho pin, đẩy nhanh quá trình lão hóa và thậm chí có thể khiến pin bị phồng trong một số trường hợp hiếm gặp.

Cách Optimized Battery Charging giúp kéo dài tuổi thọ pin

Hầu hết chúng ta đều cố gắng sạc điện thoại của mình nhiều nhất có thể, nhưng điều này sẽ gây hại cho tuổi thọ tổng thể của điện thoại vì pin lithium-ion xuống cấp nhanh hơn. Nếu người dùng sạc iPhone qua đêm, có nghĩa là nó vẫn ở mức sạc 100% trong nhiều giờ liên tục, vốn không tốt và đẩy nhanh quá trình lão hóa pin.

Optimized Battery Charging rất tốt cho việc sạc pin qua đêm CHỤP MÀN HÌNH

Để khắc phục điều này, tính năng Optimized Battery Charging sẽ không cho sạc quá 80% để giảm bớt một số nguy cơ đó. iPhone tìm hiểu thói quen sử dụng của người dùng và trì hoãn việc sạc 100% cho đến giây phút trước khi người dùng thức dậy vào buổi sáng.

Bằng cách này, thiết bị sẽ được sạc đầy khi cần mà không phải sạc đầy cả đêm, nhờ vậy giúp duy trì tình trạng pin của iPhone và kéo dài tuổi thọ của nó.

Cách tắt Optimized Battery Charging

Optimized Battery Charging được bật theo mặc định trên iPhone, nhưng nếu muốn sạc iPhone của mình tới 100% mỗi lần, người dùng có thể dễ dàng tắt tính năng này từ phần Battery của ứng dụng Settings bằng cách truy cập vào đường dẫn Settings > Battery > Battery Health, sau đó tắt Optimized Battery Charging với một trong hai lựa chọn Turn Off Until Tomorrow (tắt cho đến hôm sau) hoặc Turn Off (tắt vĩnh viễn).

Nếu sở hữu một chiếc iPhone lớn như iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 15 Plus, người dùng không nên tắt tính năng này đi vì các thiết bị đó vốn đã có thời lượng pin tuyệt vời, ngay cả khi chưa được sạc đầy.