Vì sao không có gì rơi vào mắt nhưng vẫn bị đau xốn khi chớp?

Thông thường, nguyên nhân gây ra tình trạng này chỉ là tạm thời. Chẳng hạn, khi nhìn vào màn hình máy tính nhiều giờ liền thì có thể khiến mắt bị đau xốn khi chớp. Tình trạng này được gọi là hội chứng thị giác do sử dụng máy vi tính, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trầy xước giác mạc có thể gây cảm giác đau xốn khi chớp mắt SHUTTERSTOCK

Vì khi sử dụng máy tính, người dùng sẽ nhìn liên tục vào màn hình và có xu hướng ít chớp mắt hơn so với bình thường. Hệ quả là giác mạc không được giữ ẩm đúng cách, dẫn đến khô mắt, đau rát, xốn khi chớp mắt.

Tránh nhìn liên tục vào màn hình máy tính thời gian dài, thường xuyên nghỉ mắt sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, với một số những người, các vấn đề này sẽ tái đi tái lại do họ bị khô mắt mạn tính. Nguyên nhân dẫn đến khô mắt thường là do tuổi tác, tiếp xúc nhiều với tia cực tím hay do một số vấn đề sức khỏe. Khô mắt nghiêm trọng cần phải được điều trị y tế.

Khô mắt không phải là nguyên nhân duy nhất gây đau xốn khi chớp mắt. Viêm kết mạc dị ứng sẽ gây ra triệu chứng tương tự nếu người mắc tiếp xúc với các chất gây dị ứng như phấn hoa, nấm mốc. Các chất này sẽ kích thích và gây viêm lớp màng nhầy phủ trên về mặt nhãn cầu, dẫn đến cảm giác đau xốn khi chớp mắt.

Cảm giác này cũng là triệu chứng điển hình của viêm kết mạc, hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ. Tác nhân gây bệnh thường là vi khuẩn hay virus. Nguy cơ lây bệnh từ người này sang người khác cũng rất cao.

Nếu mắt bị đau xốn mà không phải vì dị ứng, nhiễm trùng hay khô mắt thì rất có thể là đang bị tổn thương. Trường hợp nếu bị đau xốn mắt mà tìm không ra vật lạ rơi vào mắt thì khả năng cao là giác mạc đã bị trầy xước. Các vết xước này khiến động tác chớp mắt gây ra cảm giác đau buốt và nóng rát.

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây đau xốn mắt mà có nhiều cách để tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nguyên tắc chung là nếu sau 2 ngày mà tình trạng không cải thiện, thậm chí còn tệ hơn thì phải đến bệnh viện ngay lập tức, theo Healthline.