Vì sao không khởi tố vụ nổ tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh?

Chiều 10.3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ nổ tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện đa khoa Trà Vinh nơi xảy ra sự việc

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27.2, tại phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (khóm 10, phường Nguyệt Hóa, Vĩnh Long) xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.

Qua kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 26.2, anh N.T.N (32 tuổi, ở xã Càng Long, Vĩnh Long) đến phòng E609 để thăm bệnh nhân L.M.L (25 tuổi, ở xã Tân An, Vĩnh Long); N. và L. là bạn thân. Khi đến bệnh viện, N. có mang theo túi giấy bên ngoài có ghi nhãn hiệu 1 loại bánh và để dưới gầm giường.

Sau đó, N. ở lại nghỉ đêm tại phòng E609 cùng với L. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27.2, sau khi N. đi ra ngoài thì bà P.T.G (mẹ ruột L.) đến giường bệnh của L. nằm thì thấy túi giấy của N. đặt dưới gầm giường. Bà G. đã nhặt lên định mở ra xem thì vật bên trong phát nổ, làm bà G. bị xây xát nhẹ ở tay và chân.

Ngày 2.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường. Qua đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long kết luận, mẫu gửi giám định có thành phần thuốc pháo, không tìm thấy thành phần thuốc nổ. Theo quy định của luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thì mẫu gửi giám định không phải là vật liệu nổ.

Căn cứ kết luận giám định nêu trên, ngày 6.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và vụ việc đã được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.