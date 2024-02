Vì sao kinh tế đêm chưa thể đột phá?

VN là điểm du lịch ưa thích của khách Trung Quốc đầu năm 2024

Dữ liệu tìm kiếm mới công bố của Agoda cho thấy lượng tìm kiếm từ Trung Quốc đến VN trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã gần như quay lại mức trước đại dịch. Cụ thể, khách Trung Quốc quan tâm du lịch đến VN vào năm 2024 đạt 95% so với 2020 - thời điểm trước khi các hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 được áp dụng. TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc là tốp 5 lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc, so với tốp 5 năm 2020 là TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội, Đà Nẵng và Phan Thiết.