Vì sao laptop cảm ứng dần bị người dùng 'ngó lơ'?

Kiến Văn
23/03/2026 06:23 GMT+7

Mặc dù HP đã giới thiệu laptop với màn hình cảm ứng từ lâu, nhưng xu hướng này vẫn chưa thực sự phổ biến như điện thoại di động.

Ngay cả khi các công ty lớn như HP, Asus, Lenovo hay Acer vẫn sản xuất các mẫu laptop màn hình cảm ứng, nhu cầu về chúng lại đang giảm dần. Đặc biệt, Apple vẫn chưa giới thiệu bất kỳ mẫu MacBook nào có tính năng này, dù có thông tin cho biết họ có thể ra mắt sản phẩm trong tương lai.

Nhiều vấn đề khiến laptop cảm ứng 'kén khách'

Để lý giải cho điều này, chúng ta hãy cùng điểm qua một số nhược điểm mà laptop cảm ứng gặp phải và khiến người dùng cảm thấy dè dặt với sản phẩm.

Laptop màn hình cảm ứng: Lợi ít, phiền nhiều?

Đầu tiên, màn hình cảm ứng trên laptop dễ bám bẩn và dấu vân tay gây khó khăn trong việc đọc nội dung, đặc biệt trong môi trường ánh sáng mạnh. Kết quả là, người dùng phải lau màn hình thường xuyên hơn và tạo ra cảm giác khó chịu.

Thứ hai, màn hình cảm ứng tiêu hao pin nhiều hơn so với màn hình không cảm ứng do màn hình cảm ứng thường có độ sáng cao hơn và lưới cảm biến luôn hoạt động, dẫn đến việc giảm thời lượng pin từ 15% đến 25%.

Bên cạnh đó, do cần thêm linh kiện và bản lề chắc chắn nên các mẫu laptop cảm ứng thường có trọng lượng nặng hơn và không mỏng nhẹ như các loại khác.

Tuy có nhiều vấn đề nhưng laptop cảm ứng vẫn được xem là lựa chọn hữu ích cho một số đối tượng, như nghệ sĩ kỹ thuật số hoặc những người thường xuyên ghi chú bằng bút cảm ứng.

Đối với phần lớn người dùng, việc sở hữu một chiếc laptop cảm ứng là không cần thiết. Chính vì vậy, trước khi quyết định mua sắm laptop cảm ứng, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu thực sự của mình để tránh phải chịu đựng những nhược điểm mà loại máy này mang lại.

