Vì sao mắc mưa không tốt cho sức khỏe?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết dầm mưa hoặc mắc mưa, dù có mặc áo mưa, tưởng chừng là những việc vô hại nhưng thực tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiều người sau khi mắc mưa đã chủ quan, dẫn đến các triệu chứng như uể oải, suy nhược cơ thể, buồn nôn, thậm chí là mắc các bệnh lý phức tạp liên quan đến da, hô hấp và nhiều vấn đề khác.

Khí hậu thay đổi đột ngột hoặc thất thường, các yếu tố này có thể xâm nhập vào cơ thể và trở thành nguyên nhân gây bệnh, được gọi là ngoại nhân (nguyên nhân bên ngoài). Các yếu tố gây bệnh ít khi xuất hiện đơn độc, mà thường kết hợp với nhau, đặc biệt là vào mùa mưa khi phong - hàn - thấp là những tác nhân chính gây ra nhiều bệnh lý. Nếu không có biện pháp bảo vệ hợp lý khi tiếp xúc với nước mưa, cơ thể rất dễ bị nhiễm các loại tà khí này, đặc biệt là khi cơ thể đang yếu hoặc chính khí suy giảm.

Tại sao dầm mưa dễ gây bệnh?

Theo bác sĩ Thủy, trước đây nước mưa từng được coi là rất sạch. Ông bà ta còn lưu trữ nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt, bởi nước mưa có vị ngọt mát, chứa một số khoáng chất cần thiết và ít sắt. Nhiều người đã từng uống nước mưa mà không đun sôi nhưng vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, với sự phát triển của các ngành công nghiệp hiện nay, nước mưa đã không còn tinh khiết như trước. Trong quá trình rơi xuống, nước mưa cuốn theo nhiều vi khuẩn, tạp chất và các hóa chất độc hại từ không khí, như SO 2 , NO 2 và H 2 S, tạo thành các axit như HNO 3 , H 2 SO 4 . Những chất này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp với nước mưa mà không được bảo vệ đúng cách.

Người dân mặc áo mưa để che chắn khi đi lại dưới trời mưa LÊ CẦM

"Trải nghiệm tắm mưa khi còn nhỏ mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng đó chỉ là khi cơ thể khỏe mạnh và chính khí cường thịnh. Ngày nay, do ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nước mưa chứa nhiều axit, bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu dầm mưa lâu mà không có biện pháp bảo vệ và xử lý hợp lý, cơ thể sẽ rất dễ bị bệnh, nhất là đối với trẻ nhỏ, người già, và những người có sức đề kháng yếu", bác sĩ Thủy chia sẻ.

Những bệnh lý thường gặp khi dầm mưa, mắc mưa

Bệnh hô hấp: Cảm cúm, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi theo mùa…

Bệnh về mắt: Đau mắt đỏ, viêm bờ mi, viêm tuyến lệ…

Bệnh tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng đường tiêu hóa…

Bệnh về da: Nấm chân tay, viêm lỗ chân lông, hắc lào, lang ben, ghẻ lở, mụn nhọt…

Bệnh thần kinh ngoại biên: Tê bì, liệt Bell (liệt dây VII ngoại biên nguyên phát).

Bệnh về xương khớp: Đau nhức, mỏi xương khớp ở người cao tuổi, khởi phát cơn đau thần kinh tọa…

Những điều cần chú ý để phòng ngừa bệnh khi dầm mưa, mắc mưa

Để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh những bệnh lý có thể xảy ra khi tiếp xúc với nước mưa, bạn cần lưu ý những biện pháp sau:

Sử dụng áo mưa chất lượng: Khi ra ngoài, hãy luôn đảm bảo rằng bạn có áo mưa tốt để tránh việc cơ thể bị ướt, tiếp xúc với nước mưa chứa nhiều vi khuẩn và tạp chất.

Giữ cơ thể: Ngay khi mắc mưa, cần thay ngay quần áo khô, giữ ấm cơ thể, đặc biệt là đầu và cổ, tránh để khí lạnh xâm nhập gây cảm lạnh.

Uống nước ấm: Sau khi mắc mưa, hãy uống một ly nước ấm, nước gừng hoặc trà thảo mộc để làm ấm cơ thể từ bên trong, đồng thời hỗ trợ hệ hô hấp và tiêu hóa.

Một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giàu vitamin C và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cơ thể tăng đề kháng, phòng bệnh LÊ CẦM