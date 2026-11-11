Vì sao màn hình ô tô vẫn sáng sau khi người lái tắt động cơ?

Theo suy nghĩ của nhiều người dùng ô tô, khi đỗ xe, tắt máy hệ thống điện trên ô tô sẽ ngay lập tức được ngắt, các thiết bị điện trên xe theo đó cũng ngừng hoạt động. Tuy nhiên, thực tế trên một số mẫu ô tô hiện nay, kể cả xe động cơ đốt trong, xe hybrid hay xe điện… khi người lái đỗ xe, tắt máy màn hình trung tâm trên bảng táp-lô vẫn sáng, thậm chí tiếp tục phát nhạc hoặc radio…

Một số trường hợp người dùng ô tô đỗ xe, tắt động cơ nhưng quên chuyển cần số về chế độ P (Parking) trên ô tô số tự động, hệ thống màn hình trung tâm vẫn hoạt động nhưng sẽ phát ra cảnh báo khi tài xế rời khỏi xe. Dù vậy, trên nhiều mẫu ô tô đời mới, dù người lái đã dừng xe, chuyển cần số về vị trí P, tắt động cơ… màn hình trung tâm trên bảng táp-lô vẫn sáng.

Trên nhiều mẫu ô tô đời mới, dù người lái đã dừng xe, chuyển cần số về vị trí P, tắt động cơ… màn hình trung tâm trên bảng táp-lô vẫn sáng Ảnh: BÁ HÙNG

Đang sử dụng chiếc Mitsubishi Xpander đời 2025, anh Hoàng Trọng Bình, ngụ TP.HCM cho biết: "Trong quá trình sử dụng xe tôi để ý, sau khi dừng xe, chuyển cần số về vị trí P và tắt động cơ, màn hình giải trí trung tâm trên xe vẫn sáng, thậm chí một số tính năng như radio, âm thanh vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định... Ban đầu, khi mới sử dụng tôi nghĩ xe gặp vấn đề, nhưng khi liên hệ kỹ thuật viên hỏi về vấn đề này tôi được biết đây là chủ đích thiết kế của nhà sản xuất".

Với nhiều người dùng ô tô, nhất là các tài mới, tình huống này khiến nhiều chủ xe lo ngại hệ thống điện chưa được ngắt hoàn toàn, màn hình tiếp tục tiêu thụ điện hoặc có thể khiến ắc-quy bị cạn nếu xe đỗ lâu. Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên ô tô đây là hiện tượng bình thường. Các nhà sản xuất thiết kế hệ thống điện theo hướng duy trì một số chức năng sau khi tắt động cơ nhằm tăng tính tiện dụng, đồng thời cho phép các bộ phận điện tử hoàn tất quá trình hoạt động trước khi chuyển sang trạng thái nghỉ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên về vấn đề này, anh Nguyễn Quốc Đạt - kỹ thuật viên của một trung tâm chuyên chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM đã đưa ra một số lý do giải thích vì sao màn hình ô tô vẫn sáng sau khi người lái đã tắt động cơ.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến màn hình trung tâm vẫn sáng sau khi tắt động cơ là hệ thống điện trên xe chưa chuyển sang trạng thái ngắt hoàn toàn Ảnh: BÁ HÙNG

Hệ thống điện ô tô chưa ngắt hoàn toàn sau khi tắt máy

Theo anh Đạt, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến màn hình trung tâm vẫn sáng sau khi tắt động cơ là hệ thống điện trên xe chưa chuyển sang trạng thái ngắt hoàn toàn.

"Trên ô tô hiện đại, việc tắt động cơ không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống điện lập tức ngừng cung cấp năng lượng. Thay vào đó, bộ điều khiển điện tử trên xe sẽ quản lý từng nhóm thiết bị, quyết định bộ phận nào tiếp tục hoạt động và bộ phận nào cần ngắt nguồn. Chẳng hạn, sau khi người lái nhấn nút Start/Stop để tắt động cơ hoặc xoay chìa khóa về vị trí OFF, một số thiết bị như màn hình giải trí, hệ thống âm thanh, đèn nội thất hay các chức năng kết nối vẫn có thể được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là cơ chế được các nhà sản xuất thiết kế nhằm mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng", anh Đạt giải thích.

Điều này đặc biệt phổ biến trên những mẫu xe trang bị màn hình cảm ứng trung tâm, hệ thống thông tin giải trí kết nối internet, Bluetooth hoặc Apple CarPlay, Android Auto. Tùy cấu hình từng dòng xe, màn hình có thể tiếp tục hiển thị giao diện, phát nhạc hoặc cho phép người dùng thao tác một số chức năng như hệ thống giải trí, màn hình trung tâm, đèn nội thất, khóa cửa điện và một số bộ điều khiển điện tử… dù động cơ đã tắt.

Tùy cấu hình từng dòng xe, màn hình có thể tiếp tục hiển thị giao diện, phát nhạc hoặc cho phép người dùng thao tác một số chức năng như hệ thống giải trí, đèn nội thất... Ảnh: BÁ HÙNG

Ở nhiều mẫu xe, hệ thống giải trí được thiết kế có khả năng hoạt động độc lập với động cơ. Khi người lái tắt máy, bộ điều khiển điện tử sẽ chuyển sang trạng thái ACC (Accessory - Phụ kiện) hoặc duy trì nguồn điện phụ kiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Ô tô có cơ chế duy trì nguồn điện sau khi tắt động cơ

Một lý do khiến màn hình trên một số mẫu ô tô vẫn sáng sau khi người lái đã tắt động cơ khác nằm ở tính năng duy trì nguồn điện phụ trợ, thường được gọi là Accessory Power hoặc Retained Accessory Power (RAP). Đây là cơ chế cho phép một số thiết bị điện trên ô tô tiếp tục hoạt động sau khi người lái tắt động cơ. Thay vì ngắt nguồn ngay lập tức, hệ thống sẽ duy trì điện cho các thiết bị được nhà sản xuất chỉ định trong một khoảng thời gian nhất định.

Chẳng hạn, người lái có thể tiếp tục nghe nhạc, sử dụng radio hoặc thao tác hệ thống giải trí sau khi đã tắt động cơ. Tính năng này giúp người dùng không phải khởi động lại xe chỉ để sử dụng những tiện ích không liên quan trực tiếp đến hoạt động của động cơ.

Anh Đạt cho biết: "Trên một số mẫu xe, nguồn điện phụ trợ chỉ ngắt khi người lái mở cửa ghế lái. Trong khi đó, một số dòng xe khác sẽ tự động ngắt sau vài phút hoặc khi người dùng khóa cửa".

Thời gian duy trì nguồn điện trên mỗi mẫu xe của mỗi nhà sản xuất thường không giống nhau, thậm chí có thể khác biệt tùy phiên bản và cấu hình trang bị Ảnh: BÁ HÙNG

Thời gian duy trì nguồn điện trên mỗi mẫu xe của mỗi nhà sản xuất thường không giống nhau, thậm chí có thể khác biệt tùy phiên bản và cấu hình trang bị. Ngoài ra, trên một số mẫu xe, màn hình có thể tiếp tục sáng trong thời gian ngắn để lưu dữ liệu, hoàn tất quá trình tắt hệ thống hoặc duy trì kết nối với các thiết bị điện tử khác.

Màn hình ô tô vẫn sáng sau khi tắt động cơ, có ảnh hưởng đến ắc-quy ô tô?

Khi màn hình ô tô vẫn sáng, một số tính năng giải trí vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, nhiều người lo ngại, liệu có ảnh hưởng đến ắc-quy ô tô.

Theo nguyên lý hoạt động, màn hình giải trí và các thiết bị điện tử trên xe vẫn tiêu thụ năng lượng từ ắc-quy 12V nếu tiếp tục được cấp điện. "Các nhà sản xuất đã tính toán thời gian duy trì nguồn điện và thiết lập cơ chế tự động ngắt nhằm hạn chế tình trạng tiêu hao điện không cần thiết. Vì vậy, nếu màn hình chỉ sáng thêm vài phút sau khi tắt động cơ rồi tự động tắt, người dùng thường không cần quá lo lắng", anh Đạt chia sẻ thêm.

Màn hình trên xe Subaru vẫn hiển thị hình ảnh từ camera sau khi người lái tắt động cơ Ảnh: BÁ HÙNG

Nhìn chung, màn hình ô tô vẫn sáng sau khi tắt động cơ không nhất thiết là dấu hiệu bất thường. Đây phần lớn là kết quả của cơ chế quản lý nguồn điện được các nhà sản xuất thiết kế nhằm duy trì tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, nếu hiện tượng kéo dài bất thường hoặc đi kèm tình trạng ắc-quy nhanh hết điện, chủ xe cần kiểm tra để tránh ảnh hưởng đến khả năng khởi động và vận hành phương tiện.