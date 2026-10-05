Vì sao máy giặt báo còn 1 phút nhưng phải chờ rất lâu mới xong?

Khi đang vội vã rời khỏi nhà, một trong những trở ngại lớn nhất có thể là đống quần áo trong máy giặt. Sau khi giặt xong, nhiều người có thể cho chúng vào máy sấy và ra ngoài. Tuy nhiên, khi nhìn vào màn hình hiển thị thời gian còn lại, nhiều người có thể cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn ở những phút cuối trong chu trình giặt.

Cảm giác 1 phút mãi vẫn chưa hoàn thành chu trình giặt là điều không phải "bất bình thường" của máy giặt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Trong thực tế, việc máy giặt mãi không kết thúc chu trình giặt ở những phút cuối không phải là ảo giác. Vấn đề bắt nguồn từ thời gian hiển thị trên một số mẫu máy giặt thường chỉ là ước tính, không phải thời gian đếm ngược chính xác.

Chẳng hạn, một số máy giặt cửa trước ước tính thời gian dựa trên nhiều yếu tố như kích thước và loại quần áo, chu trình giặt, tùy chọn đã chọn, nhiệt độ và áp suất nước. Nếu máy phát hiện tải không cân bằng hoặc quá nhiều bọt, thời gian giặt có thể bị kéo dài.

Đặc biệt, một món đồ lớn có thể gây ra hiện tượng này, khiến máy phải dừng lại để phân bổ lại đồ trước khi tiếp tục. Để tránh tình trạng này, người dùng nên kết hợp đồ cồng kềnh với nhiều đồ nhỏ hơn khi giặt.

Hiểu cách hiển thị thời gian trên máy giặt

Hơn nữa, việc hiển thị thời gian chậm trễ trên máy giặt thực chất phản ánh một vấn đề lớn hơn liên quan đến cách các mẫu máy dự đoán thời gian chu trình giặt. Ví dụ, các chu trình sử dụng nước nóng có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào nhiệt độ thực tế của nước và lượng quần áo cần giặt.

Tuy nhiên, nếu màn hình hiển thị dường như bị kẹt và không di chuyển, có thể máy giặt đã gặp sự cố. Một bảng điều khiển không phản hồi có thể do các vấn đề điện tử, thường có thể khắc phục bằng cách khởi động lại. Tùy theo thương hiệu máy giặt mà cách khởi động lại cho mỗi mẫu sẽ khác nhau. Ví dụ, với máy giặt LG, công ty khuyến cáo người dùng nên nhấn nút tắt máy, sau đó ngắt nguồn điện và giữ nút Bắt đầu/Tạm dừng trong 5 giây nhằm xả điện dư trước khi cắm điện lại.

Cuối cùng, nếu máy giặt không hoạt động như bình thường, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để tìm các mẹo khắc phục sự cố. Nếu sau khi thực hiện các bước đó mà máy vẫn không hoạt động, bạn nên gọi thợ sửa chữa chuyên nghiệp để xác định nguyên nhân và khắc phục vấn đề.