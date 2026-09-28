Vì sao máy giặt cửa trên thường rẻ hơn cửa trước?

Khi quyết định mua máy giặt mới, người tiêu dùng thường phải lựa chọn giữa máy giặt cửa trước và cửa trên. Mặc dù cả hai loại máy giặt đều có chức năng giặt quần áo, nhưng chúng có những điểm khác biệt rõ rệt, đặc biệt là về giá cả.

Máy giặt cửa trên tiết kiệm chi phí ban đầu, nhưng tốn kém hơn về lâu dài ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Theo đánh giá của Consumer Reports, máy giặt cửa trên thường có giá thấp hơn so với máy giặt cửa trước. Cụ thể, giá trung bình đối với máy giặt cửa trên của một trong những thương hiệu hàng đầu, LG, khoảng 913 USD, trong khi máy giặt cửa trước có giá trung bình lên đến 1.235 USD.

Trong số 22 mẫu máy giặt cửa trên mà tạp chí tiêu dùng uy tín của Mỹ ghi nhận, chỉ có 8 mẫu có giá trên 1.000 USD, còn với máy giặt cửa trước là 13 trong số 21 mẫu ghi nhận. Thậm chí, máy giặt cửa trên đắt nhất có giá 1.299 USD, thấp hơn 1.000 USD so với máy giặt cửa trước đắt nhất.

Sở dĩ máy giặt cửa trên có giá thành rẻ hơn là do chúng thường sử dụng vật liệu giá rẻ hơn, chẳng hạn như lồng giặt bằng nhựa thay vì thép không gỉ. Ngoài ra, máy giặt cửa trên không cần các bộ phận như đối trọng bằng bê tông và thường thiếu những tính năng công nghệ tiên tiến của các mẫu máy đời mới, khiến chúng trở nên đơn giản và dễ sửa chữa hơn.

Giá trị lâu dài của máy giặt

Mặc dù chi phí ban đầu của máy giặt cửa trước khá cao, nhưng khi xem xét về chi phí lâu dài, chúng lại tỏ ra tiết kiệm hơn. Theo đó, máy giặt cửa trên tiêu thụ từ 49 đến 72 lít nước mỗi lần giặt, trong khi máy giặt cửa trước chỉ cần khoảng 26,5 lít. Theo một nghiên cứu của CNET, máy giặt cửa trước trung bình tiết kiệm gần 6.800 lít nước mỗi năm so với máy giặt cửa trên, giúp người dùng tiết kiệm khoảng 30 USD mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm nước, hiệu quả chi phí năng lượng của máy giặt cửa trước cũng tỏ ra nổi bật. Máy giặt cửa trước có tổng chi phí vận hành hằng năm trung bình là 86,36 USD, trong khi máy giặt cửa trên là 123,44 USD. Với một thập kỷ sử dụng, người tiêu dùng có thể tiết kiệm khoảng 370 USD, chưa kể đến khoản tiết kiệm khoảng 300 USD tiền nước trong cùng thời gian đó.

Chính vì vậy, trong khi giá niêm yết của máy giặt cửa trên có thể thấp hơn, nhưng xét về lâu dài, máy giặt cửa trước có thể mang lại lợi ích kinh tế hơn cho người tiêu dùng.