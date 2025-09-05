Vì sao máy trợ thính gắn ngoài có giá hàng trăm triệu đồng?

Gần đây, việc cô gái 20 tuổi tại Hà Nội nhờ cộng đồng mạng tìm lại máy trợ thính vô tình làm rơi sau khi xem lễ diễu binh đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng bởi thiết bị có kích thước cỡ 2 x 3 cm, chỉ dày 0,5 cm nhưng có mức giá từ 250 triệu đồng, thậm chí có thể cao hơn tùy mẫu và nhà sản xuất.

Ở trường hợp nêu trên, thiết bị rơi mất là phần xử lý bên ngoài của ốc tai điện tử, một phương pháp cấy ghép để người khiếm thính có thể nghe được như bình thường. Mẫu máy trợ thính bị thất lạc được xác định là Kanso 1, do Cochlear (Úc) sản xuất. Theo gia đình cô gái, máy xử lý âm thanh này được mua 8 năm trước với giá 13.500 USD (khoảng 350 triệu đồng hiện nay).

Sử dụng máy trợ thính bằng cách kết hợp ốc tai điện tử và thiết bị xử lý gắn ngoài giúp người khiếm thính nghe tốt hơn phương pháp truyền thống Ảnh: Cochlear

Không giống với các loại máy trợ thính thông thường chỉ khuếch đại âm thanh bằng tế bào cảm thụ trong tai, việc sử dụng ốc tai điện tử sẽ truyền thẳng âm thanh đến dây thần kinh. Anh V.X (Hà Nội) được phát hiện điếc bẩm sinh, từng phải sử dụng máy trợ thính từ nhỏ để ốc tai không bị thoái hóa. Năm 20 tuổi, anh được gia đình đưa ra nước ngoài thực hiện phẫu thuật. "Sử dụng ốc tai điện tử giúp phân biệt được âm thanh khác nhau, không giống như máy trợ thính thông thường. Trước đây tôi từng dùng, nhưng âm thanh nghe rất loãng", anh V.X chia sẻ với Thanh Niên.

Theo Forbes Health, cấy ốc tai điện tử thường dùng với người mất thính lực nghiêm trọng, cần đến một thiết bị chuyển đổi sóng âm từ môi trường thành xung điện để não có thể "hiểu" được.

Máy trợ thính như Kanso không cần đeo trực tiếp lên vành tai, giúp giảm cảm khác khó chịu và tải trọng lên bộ phận này. Thay vào đó, người đeo có thể gắn bộ xử lý âm thanh ngoài lên đầu, phía trên, sau tai nên không ảnh hưởng đến việc đeo những dụng cụ khác như kính hay khẩu trang. Bộ xử lý này sử dụng microphone kép để lọc tiếng ồn, tạp âm giúp người nghe rõ ràng hơn, đồng thời có thể kết nối đến smartphone để truyền âm thanh, hoạt động như một mẫu tai nghe Bluetooth.

Ngoài chi phí dành riêng cho thiết bị xử lý âm thanh gắn ngoài, người có nhu cầu còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật cấy ốc tai điện tử và phục hồi chức năng, với mức giá có thể lên tới 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng). Chi phí thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nơi sống, trung tâm thực hiện phẫu thuật, bảo hiểm...

Hiện nay, chỉ ba công ty được Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sản xuất ốc tai điện tử: Cochlear, Med-El và Advanced Bionics. Để có được kết quả này, nhà sản xuất đã phải đổ hàng tỉ USD vào nghiên cứu và phát triển. Một lý do khác khiến thiết bị lẫn quá trình cấy ghép trở nên đắt đỏ là việc sử dụng vật liệu đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn y tế để có thể tồn tại hàng chục năm (thậm chí vĩnh viễn) trong cơ thể con người mà không gây tổn hại đến sức khỏe.

Mọi thứ được sản xuất thủ công, hiệu chỉnh riêng cho từng bệnh nhân, không phải hàng công nghiệp làm sẵn cũng khiến giá mỗi bộ máy trợ thính dạng này cao hơn. Chính gia đình cô gái làm rơi bộ xử lý âm thanh cũng cho biết thiết bị đã được định danh với cô, do vậy không ai khác có thể sử dụng hay kết nối ngoài chủ nhân của máy.