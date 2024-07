Vì sao mỗi khoảnh khắc trong 'The Eras Tour' của Taylor Swift đều đáng giá?

Tượng đài âm nhạc cho giới trẻ trong thế kỷ 21

Không dễ dàng để bắt đầu nói về Taylor Swift. Có người bắt đầu bằng việc liệt kê các giải thưởng và album của cô, có người lựa chọn cách kể về hành trình thu âm lại các album cũ đầy cảm hứng, cũng có người chọn cách liên tưởng cô với những từ khóa như "chuyến lưu diễn The Eras Tour huyền thoại" hay "công chúa nhạc đồng quê". Dù bằng cách này hay cách khác, Taylor vẫn là một tượng đài âm nhạc cho giới trẻ trong thế kỷ 21.

Taylor Swift mở đầu The Eras Tour với kỷ nguyên Lover tại tại sân vận động Johan Cruijff Arena, thủ đô Amsterdam (Hà Lan) vào tối 5.7 NHIÊN VŨ

Những bài hát của cô không chỉ đưa chúng ta về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường với những hỉ nộ ái ố qua Fifteen hay Mean, những vấn đề nhức nhối của xã hội cũng được cô khéo léo lồng ghép qua ca khúc Epiphany; là những câu chuyện về bộ 3 nhân vật giả tưởng qua 3 ca khúc Cardigan, August và Betty. Đó còn là những suy nghĩ vẩn vơ khi ta trở thành người lớn qua Nothing New.

Mà điều tuyệt vời của Taylor chính là sự liên kết giữa cô và người hâm mộ (fan) qua những ca khúc. Qua lời kể trong từng dòng nhạc của Taylor, ta tìm thấy chính mình trong từng câu chuyện: chúng ta khóc vì nhớ đến người bà quá cố của mình qua Marjorie; chúng ta nhớ về một mối tình dở dang qua All Too Well; và hơn hết, chúng ta trò chuyện cùng Taylor qua ca khúc Long Live, được cô sáng tác dành riêng cho fan.

Taylor Swift biểu diễn ca khúc Bejeweled

Sự liên kết lâu dài và bền chặt với người hâm mộ

Nếu là một Swiftie (fan Taylor Swift) lâu năm, ta chắc hẳn đã quá quen thuộc với số lần Taylor Swift bước lên sân khấu để nhận giải thưởng.

Vào cuối mỗi bài phát biểu, sau khi gửi tặng lời cảm ơn sâu sắc cho gia đình, bạn bè, những tác giả đồng sáng tác và hãng đĩa, Taylor luôn dành riêng lời cảm ơn đến fan trong từng cột mốc mà cô đạt được. Trong tâm lý học, có một hiện tượng được dùng để miêu tả mối quan hệ giữa người nổi tiếng và người hâm mộ, đó là "parasocial relationship" (mối quan hệ xã hội một chiều). Được phát hiện lần đầu bởi 2 nhà tâm lý học xã hội Donald Horton và Richard Whorl, đây là hiện tượng mà người hâm mộ phát triển và hình thành một mối liên kết với người nổi tiếng, họ có thể là một nghệ sĩ, một cầu thủ bóng đá, hay thậm chí là một YouTuber.

Mối quan hệ này được định nghĩa là mối quan hệ một chiều, khi người hâm mộ dành trọn tình yêu và sự quan tâm của họ cho người nổi tiếng thì ngược lại, người nổi tiếng có khả năng hoàn toàn không hay biết hay nhận thức về sự tồn tại của từng cá nhân người hâm mộ. Cùng với sự phát triển của thời đại kỹ thuật số, mối quan hệ này đã được rút ngắn nhờ sự tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng dù sao, đối với các nghệ sĩ lớn, đây vẫn là một thách thức đáng kể vì họ không những phải duy trì hình ảnh chuyên nghiệp của bản thân mà còn phải cố gắng tương tác và tiếp cận với nhóm fan của mình. Khi số lượng người hâm mộ ngày càng tăng lên, sự "cá nhân hóa" giữa người nổi tiếng và người hâm mộ sẽ dần mất đi.

Taylor Swift, ở một khía cạnh khác, hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể hình thành "parasocial relationship" với người hâm mộ. Cô đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, hành trình của cô đủ lâu để cùng người hâm mộ trưởng thành, và luôn có một nhóm fan nhất định. Tuy vậy, Taylor đã rất tài tình trong việc tương tác với fan qua từng thời kỳ của mình. Điều này được chứng tỏ qua việc cô thường xuyên tương tác với người hâm mộ qua lời bài hát, qua easter eggs (những manh mối) trong các video ca nhạc để người xem tìm tòi và khám phá cho những album tiếp theo. Hay những năm gần đây, cô cũng đã tạo tài khoản TikTok và "thả tim" video của người hâm mộ. Trong chuyến lưu diễn mới nhất của mình, cô đã truyền cảm hứng cho người hâm mộ khi làm những chiếc vòng tay tình bạn (friendship bracelet) để trao đổi.

Qua những hành động này, ta có thể thấy mối quan hệ người nổi tiếng - người hâm mộ giữa Taylor và fan luôn được duy trì và bền chặt, khiến cho fan có cảm giác như họ đang trò chuyện cùng với một người bạn gái thân thiết.

Trang Beloved Brands cho rằng sự thành công của Taylor Swift đến từ việc cô đối xử với người hâm mộ như những người bạn. Còn giáo sư Simone Driessen của khoa Lịch sử, Truyền thông và Văn hóa ở ĐH Erasmus Rotterdam (Hà Lan) nhận định chính sự liên kết lâu dài và bền chặt giữa cô và người hâm mộ đã tạo nên sức hút cho sự thành công của cô. Cô luôn đưa tính cá nhân lẫn sự liên kết với người hâm mộ qua từng ca khúc.

Số 13 may mắn của Taylor Swift và những friendship bracelet (vòng tay bè bạn) được fan dùng để trao đổi với nhau NHIÊN VŨ

The Eras Tour: Chuyên nghiệp và hoàn hảo

Những thành công này được thể hiện rõ nhất qua chuyến lưu diễn The Eras Tour. Hơn 100 ngày diễn, qua 4 châu lục, xấp xỉ hơn 20 quốc gia, chuyến lưu diễn "Những kỷ nguyên" này của Taylor là một bước khẳng định vị trí trong nền công nghiệp âm nhạc và giá trị đích thực của cô.

Giá vé không hề rẻ nhưng với mỗi Swifties, được tham dự The Eras Tour được xem như là một niềm vinh dự hay một đặc ân. Đối với tôi và em gái, đó là hành trình được chạm đến giấc mơ thuở nhỏ của mình khi cả hai được chứng kiến trực tiếp cô cất giọng ca, có thể là lần duy nhất trong đời, tại sân vận động Johan Cruijff Arena, thủ đô Amsterdam (Hà Lan) vào tối 5.7 với khoảng 55.000 người tham dự.

Tùy vào mỗi cá nhân, chúng ta sẽ có cách định nghĩa về sự thành công khác nhau của The Eras Tour. Riêng với chúng tôi, thành công của The Eras Tour đến từ việc tôi đã có cơ hội hóa thân vào cô bé 9 tuổi nhảy quanh phòng theo bài You Belong With Me. Thành công của The Eras Tour đối với em gái tôi là xác suất 1/200 khi Taylor Swift cất bài ca Cowboy Like Me trong danh sách các bài hát bất ngờ mà em gái tôi rất thích. Và hơn hết, thành công của The Eras Tour trong chúng tôi còn là niềm hoài niệm và những tháng ngày ăn thật nhiều que kem để có cơ hội trúng thưởng chiếc vé cho chuyến lưu diễn Red vào năm 2014, hay những ngày học thuộc lời nhạc để có thể đắm chìm trong sân khấu tối 5.7 tại Amsterdam đáng nhớ nhất đời.

Taylor đã hóa thân vào một cô nàng đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc ở kỷ nguyên Lover NHIÊN VŨ

Taylor Swift ở kỷ nguyên 1989 NHIÊN VŨ

Xuyên suốt buổi biểu diễn, Taylor đã gây ấn tượng với chúng tôi qua hành trình hát 'live' tuyệt vời của cô liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Taylor đã hóa thân vào một cô nàng đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc ở kỷ nguyên Lover. Cô cũng khéo léo liên hệ về những vấn đề xã hội như nữ quyền và LGBTQ+ trong kỷ nguyên này. Rồi cô lại hiện ra với dáng vẻ của một nữ sinh trung học đầy nhiệt huyết qua kỷ nguyên Fearless vàng ươm. Đến những băn khoăn, trắc trở của tuổi hoa niên qua kỷ nguyên Red, rồi lại một lần nữa quay lại hình tượng người con gái khi yêu qua kỷ nguyên Speak Now với màu tím đầy mộng mơ. Taylor lại tiếp tục gây bất ngờ với người hâm mộ bằng cách cô lột xác trong kỷ nguyên đầy cao trào với hình tượng nàng rắn chúa huyền thoại trong Reputation. Và cô cũng khiến ta phải bật khóc qua những câu chuyện được kể trong nốt đàn piano đầy chất thơ của 2 kỷ nguyên "chị em" là Folklore và Evermore.

Taylor Swift trong kỷ nguyên Midnights NHIÊN VŨ

Không dừng lại ở đó, Taylor đã đem lên sân khấu một hình ảnh rất Mỹ qua kỷ nguyên 1989, với những bài nhạc pop sôi động mà tôi tin chắc ai cũng đã từng nghe qua và nhảy theo. Và một kỷ nguyên hoàn toàn mới với cách sáng tác và dòng nhạc thời thượng qua Midnight. Điều đặc biệt hơn cả, trong đêm 5.7, chúng tôi đã vinh dự khi là một trong số khán giả được lắng nghe kỷ nguyên mới nhất của Taylor, viết về những vấn đề tâm lý của con người như sự nhận thức bản thân hay những chấn thương thời ấu thơ qua The Tortured Poets Department.

Chỉ đến khi được trực tiếp tham dự buổi biểu diễn, tôi mới nhận ra lý do vì sao Taylor lại thành công đến như vậy. Ẩn sau một vẻ ngoài đầy tính nữ, cô là một người vô cùng chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp là một từ hoàn hảo để miêu tả về Taylor Swift. Cô cống hiến hết mình cho người hâm mộ suốt 3 giờ đồng hồ, mà không hề dành ra vài phút nghỉ ngơi. Cô dành phần lớn buổi biểu diễn để hát chứ không dùng nó để giao lưu với fan. Cô đúng giờ, và không hề chệch một ly. Điều ấn tượng hơn cả chính là khả năng chi phối đám đông của cô.

Trong khung cảnh choáng ngợp ấy, tất cả những gì bạn có thể làm là đắm chìm cùng hát theo những lời tình ca của Taylor Swift.

Hàng chục ngàn khán giả reo hò khi Taylor Swift trình diễn danh sách các bài hát bất ngờ được chọn ngẫu nhiên trong mỗi đêm diễn NHIÊN VŨ

Taylor Swift đã từng hát "Lost the balance on a tightrope, it's never too late to get it back" (tạm dịch: Trượt chân trên đoạn đường đời; sẽ không quá trễ để vực lên lại). Dù trong bài hát, câu này được đặt trong một ngữ cảnh khác, nhưng trong trường hợp này nó lại đúng với cô đến kỳ lạ. Cô đã từng gục ngã, đã từng thất bại, đã từng phải tránh xa truyền thông một thời gian, nhưng cô cũng đã vực dậy một cách mạnh mẽ, lấy lại ánh hào quang vốn có, và một lần nữa khẳng định giá trị bản thân của mình.

Sự thành công của Taylor Swift nói chung và chuyến lưu diễn The Eras Tour nói riêng đến từ chính tài năng của cô.

Một mùa hạ nữa trôi qua, và tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều mùa hạ nữa tôi sẽ đắm chìm trong lời ca của Taylor Swift. Chẳng mấy chốc, tôi đã bằng tuổi Taylor khi cô phát hành album mà tôi yêu thích nhất, Red.