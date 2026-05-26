Vì sao một nửa gian hàng ở đường sách Cao Lãnh bỏ trống?

Thanh Quân
26/05/2026 14:55 GMT+7

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa chia sẻ nguyên nhân khiến một nửa số gian hàng sách, văn hóa phẩm ở đường sách Cao Lãnh bỏ trống; đồng thời đưa ra các giải pháp.

Ngày 26.5, tại buổi giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp tháng 5.2026, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã có phản hồi Báo Thanh Niên liên quan đến đường sách Cao Lãnh ở phường Cao Lãnh.

Đường sách Cao Lãnh ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Đường sách Cao Lãnh, phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) là đường sách đầu tiên ở miền Tây đi vào hoạt động cuối năm 2022, từng được kỳ vọng phát huy giá trị danh hiệu thành phố học tập toàn cầu (TP.Cao Lãnh trước đây), nhưng sau đó rơi vào cảnh khó khăn do vắng các gian hàng.

Hiện nay, tại đường sách này chỉ còn 3 gian hàng bán sách và văn phòng phẩm, 3 khu vực bán cà phê, 1 gian hàng bán muối sấy và nhiều gian để trống hoặc dùng làm kho chứa đồ.

Hiện tại đường sách này vẫn chưa đạt được kỳ vọng do nhiều gian hàng bỏ trống

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, do tình hình kinh doanh sách ngày càng sụt giảm và một số yếu tố khách quan, đã có 2 đơn vị xin không tiếp tục hoạt động. Điều này dẫn đến tỷ lệ gian hàng trống tăng lên đáng kể. Hiện gian hàng sách trống 3/6 gian và gian văn hóa phẩm trống 4/8 gian. Bên cạnh đó, thực tế là tỷ lệ người đọc sách chưa cao, việc hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng cần một quá trình dài.

Tuy nhiên, địa phương khẳng định không hề bị động trước tình hình này. Để lấp đầy các gian hàng và hồi sinh sức hút của đường sách trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Ngôi Sao Biển trung tâm Sài Gòn đề ra những phương án, giải pháp cụ thể, mang tính thực tiễn.

Theo kế hoạch sẽ có một số phương án được đưa ra như chủ động mời gọi và lấp đầy các gian hàng trống; gia tăng giá trị trải nghiệm thông qua sự kiện; xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chủ động hơn trong công tác phối hợp với các đơn vị; đổi mới phương thức truyền thông; cải tạo không gian, cảnh quan; tăng cường vận động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để có thêm nguồn lực hỗ trợ và đồng hành cùng đường sách trong công tác tổ chức các hoạt động.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, việc phát triển đường sách là một chặng đường cần sự nỗ lực bền bỉ. Dù vậy, với những phương án từ cải thiện cơ sở vật chất, làm phong phú nội dung sinh hoạt đến đổi mới cách thức quảng bá, địa phương kỳ vọng đường sách Cao Lãnh sẽ sớm nhộn nhịp trở lại, trở thành điểm đến văn hóa của người dân và du khách gần xa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu dừng hoạt động đường sách Vũng Tàu trước ngày 20.10

TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị chủ đầu tư đường sách Vũng Tàu hoàn trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu trước ngày 20.10.

