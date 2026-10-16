Vì sao một số màn hình máy tính lại có cổng Ethernet?

Hiện nay, màn hình máy tính không chỉ đơn thuần là thiết bị hiển thị hình ảnh. Đặc biệt, nhiều màn hình mới được sản xuất trong những năm gần đây trang bị cả cổng Ethernet, một tính năng độc đáo mà không phải màn hình nào cũng có. Một số nhà bán lẻ thậm chí gọi chúng là "màn hình Ethernet".

Cổng Ethernet xuất hiện trên nhiều màn hình máy tính hiện đại ẢNH: DELL

Màn hình Ethernet cho phép người dùng kết nối internet có dây cho laptop hoặc các thiết bị khác, ngay cả khi những thiết bị này không có cổng Ethernet tích hợp. Để hiểu rõ hơn, chúng tương tự như việc truy cập internet trên điện thoại thông qua kết nối USB. Tính năng này trở nên đặc biệt hữu ích khi nhiều laptop hiện đại, như MacBook Neo, đã loại bỏ cổng Ethernet.

Khi kết nối cáp Ethernet từ router vào màn hình, nó có thể truyền tín hiệu đến các thiết bị khác thông qua các cổng USB tích hợp. Tuy nhiên, không phải tất cả các màn hình hỗ trợ cổng USB-C hoặc USB-A đều có khả năng kết nối Ethernet. Việc tận dụng cổng Ethernet trên màn hình phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của người dùng.

Lợi ích của màn hình có cổng Ethernet

Một trong những ưu điểm lớn nhất của màn hình Ethernet là khả năng hoạt động như một đế cắm, cho phép kết nối internet có dây cho laptop. Kết nối Ethernet được cho là đáng tin cậy hơn Wi-Fi, với độ trễ thấp hơn và tốc độ nhanh hơn, đặc biệt trong môi trường có nhiều thiết bị điện tử.

Nếu màn hình đang sử dụng đã có cổng Ethernet, người dùng có thể mở rộng khả năng mạng có dây mà không cần mua thêm phụ kiện như đế cắm hoặc bộ chuyển đổi USB sang Ethernet. Nhờ vậy có thể giúp giảm bớt sự lộn xộn của dây cáp và phụ kiện cần thiết cho laptop, đặc biệt tại các trạm làm việc cố định.

Đối với game thủ, màn hình Ethernet không chỉ cung cấp không gian hiển thị lớn hơn mà còn mang lại khả năng truy cập internet tiện lợi mà không cần đến hub hay đế cắm riêng.

Tóm lại, màn hình Ethernet không chỉ là một xu hướng mới mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng trong việc kết nối internet và quản lý thiết bị.