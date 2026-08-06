Vì sao MSR còn nhiều dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm?

Doanh nghiệp ghi nhận gần 1.700 tỉ đồng lợi nhuận trong quý 2, đưa kết quả 6 tháng lên 2.202 tỉ đồng, tương đương khoảng 88% mức cao nhất trong kế hoạch cả năm. Theo Ban lãnh đạo, nếu điều kiện thị trường tiếp tục duy trì, MSR có cơ sở để vượt đáng kể mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo

Quý 2 kỷ lục nhưng chưa phản ánh toàn bộ tiềm năng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 vừa công bố cho thấy Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi thành lập. Đáng chú ý, Ban lãnh đạo cho biết nếu các điều kiện thị trường tiếp tục duy trì, MSR kỳ vọng sẽ vượt đáng kể mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

Nếu trước đây lợi nhuận của MSR chủ yếu biến động theo chu kỳ giá hàng hóa, thì hiện nay tăng trưởng được hỗ trợ bởi nhiều động lực đồng thời: giá vonfram duy trì ở mức cao, nhu cầu vật liệu chiến lược gia tăng nhờ AI và bán dẫn, sản lượ ng chế biến cải thiện và hiệu quả vận hành ngày càng được tối ưu.

Quan trọng hơn, Ban lãnh đạo không xem quý 2 là đỉnh của chu kỳ tăng trưởng. Với những động lực đang tiếp tục phát huy trong nửa cuối năm, doanh nghiệp cho rằng kết quả cả năm vẫn còn dư địa cải thiện và có cơ sở để vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Nhà máy chế biến sâu vonfram chế biến tinh quặng vonfram và các vật liệu có chứa vonfram thành các sản phẩm như ST, APT, BTO và YTO có giá trị gia tăng cao hơn

Điều gì tạo dư địa cho phần còn lại của năm?

Triển vọng của MSR trong nửa cuối năm được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Trước hết, mặt bằng giá vật liệu chiến lược vẫn duy trì ở mức cao khi AI, trung tâm dữ liệu và ngành bán dẫn tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với vonfram và các vật liệu công nghệ cao, trong khi nguồn cung ngoài Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Điều này tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận ở mức tích cực.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Quan trọng hơn, nhiều động lực tăng trưởng đến từ chính nội tại doanh nghiệp. Trong quý 2, MSR vẫn sử dụng một phần nguyên liệu mua ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp khai thác. Theo Ban lãnh đạo, khi tỷ trọng quặng nội bộ tiếp tục tăng trong các quý tới, chi phí đầu vào sẽ được tối ưu hơn, qua đó tạo dư địa mở rộng biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, những thay đổi về chính sách cũng tạo thêm dư địa cải thiện kết quả kinh doanh. Việc điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với một số sản phẩm như fluorspar và bismuth dự kiến sẽ đóng góp thêm khoảng 2,5 triệu USD lợi nhuận cho riêng nửa cuối năm 2026.

Hệ thống thiết bị hiện đại, vận hành tự động và được kiểm soát chính xác giúp tạo ra các sản phẩm vonfram tinh khiết

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài chính của doanh nghiệp cũng đang được cải thiện rõ rệt. Sau nhiều năm ưu tiên đầu tư, MSR bước vào giai đoạn giảm đòn bẩy nhanh, với kỳ vọng nắm giữ khoảng 200 triệu USD tiền mặt vào cuối năm 2026. Bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tài chính mà còn tạo thêm dư địa để gia tăng dòng tiền và nâng cao khả năng phân bổ vốn trong các năm tới.

Từ quý kỷ lục đến chu kỳ tạo dòng tiền

Nhìn rộng hơn, ý nghĩa của quý 2 không chỉ nằm ở một con số lợi nhuận.

Trong nhiều năm, câu chuyện của MSR gắn với đầu tư vào tài nguyên, mở rộng năng lực chế biến và xây dựng vị thế trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược. Quý 2/2026 cho thấy những khoản đầu tư đó đang bắt đầu được chuyển hóa thành lợi nhuận và dòng tiền.

Nếu những động lực hiện nay tiếp tục được duy trì, quý 2/2026 có thể không còn được nhớ đến chỉ như quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử MSR. Đây có thể là thời điểm doanh nghiệp chuyển từ giai đoạn đầu tư kéo dài sang chu kỳ tạo lợi nhuận và dòng tiền bền vững, khi giá trị của nền tảng tài nguyên và chế biến sâu được hiện thực hóa rõ nét hơn qua từng năm.

Sản xuất có trách nhiệm được MSR thực hiện xuyên suốt, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm

Đó cũng là lý do Ban lãnh đạo cho rằng triển vọng của MSR không chỉ được nhìn qua kết quả của một quý, mà cần được đánh giá trong bối cảnh chu kỳ tăng trưởng mới của ngành vật liệu chiến lược đang hình thành. Với nền tảng tài nguyên, năng lực chế biến sâu và vị thế ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, quý 2 nhiều khả năng sẽ được nhìn nhận như điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới, thay vì là đỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp.