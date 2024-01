Vì sao Nam bộ se lạnh, nhiệt độ xuống 19 độ C?

Khoảng 6 giờ sáng nay, người dân TP.HCM cảm thấy se lạnh kèm gió nhẹ. Tiết trời này kéo dài đến khoảng 8 giờ sáng, những người đi ra đường vào giờ cao điểm dễ dàng cảm nhận không khí se lạnh này. Cả khu vực Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng yếu, không mưa và có mù nhẹ ở Trà Vinh, Bến Tre.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay, tại Nhà Bè ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ 22,5 - 23oC, Tân Sơn Nhất 23oC. Trước đó, hôm qua nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM cũng là 23oC, cao nhất là 32oC.

Toàn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 - 24oC, thấp nhất 18,6oC ở Tà Lài. Cao nhất phổ biến từ 30 - 33oC, cao nhất 33,3oC ở Tây Ninh.

TP.HCM se lạnh sáng nay 15.1 Vũ Phượng

Giải thích nguyên nhân TP.HCM se lạnh, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, do không khí lạnh tăng cường khuếch tán sâu về phía nam. Bên cạnh đó, áp cao cận nhiệt đới những ngày qua có vị trí qua khu vực Nam bộ, đã tạo nên kiểu trời ít mây về đêm khiến cho phát xạ nhiệt diễn ra khá mạnh mẽ.

"Chính vì các nguyên nhân trên, Nam bộ trong đó có TP.HCM đã có đợt giảm nhiệt, tạo nên tiết trời se lạnh về khuya và sáng sớm. Một số nơi của phía bắc Đông Nam bộ như Tà Lài (Đồng Nai) có nhiệt độ dưới 19oC suốt từ ngày 12.1 tới nay", ông Quyết giải thích.

Thời tiết TP.HCM dễ chịu những ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay TP.HCM nhiều mây, ít nắng, không mưa, nhiệt độ lúc 8 giờ là 24oC, độ ẩm 78% (83%), gió đông đông nam 2 - 3 m/giây.

Hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống các khu vực nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ tiếp tục hoạt động suy yếu và rút dần ra phía đông. Gió đông bắc duy trì cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Sáng nay, TP.HCM cũng ít nắng, thời tiết dễ chịu Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC. Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM khoảng 23oC, cao nhất 32oC; riêng vùng đông nam TP, Cần Giờ, một phần H.Nhà Bè (phía nam) cao nhất 31oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây trở lại và hoạt động mạnh dần. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa; sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, có lúc gián đoạn, nhiệt độ về đêm xu hướng tăng dần.