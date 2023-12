Thời tiết TP.HCM tăng nhiệt trở lại, một số nơi có thể ngập vì triều cường

Sáng sớm đầu tuần, thời tiết TP.HCM se lạnh, trời có gió nhẹ làm người dân có thể cảm nhận rõ không khí của mùa Giáng sinh. Đến khoảng 8 giờ, nắng lên, trời nắng, nhiệt độ tăng lên; tiết trời vẫn dễ chịu vì có gió đông bắc 4 m/giây.

Theo số liệu, nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở trạm Nhà Bè là 23,5oC, trong khi hôm qua nhiệt độ thấp nhất là 24,2oC. Ngày hôm qua, nhiệt độ cao nhất ở trạm Tân Sơn Nhất là 30oC, tại Nhà Bè cao nhất 32,1oC. Mức nhiệt thấp nhất tại TP.HCM hôm qua vẫn cao hơn các tỉnh khác trong khu vực Đông Nam bộ.

Như vậy, nhiệt độ vào sáng sớm nay đã giảm, nhưng đến khoảng 13 - 14 giờ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32oC.

Người dân TP.HCM tận hưởng không khí se lạnh, mát mẻ buổi sáng Vũ Phượng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân của tiết trời se lạnh vào sáng sớm ở TP.HCM từ hôm qua đến nay là do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán nhẹ xuống phía nam. Mưa nhỏ chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh ven biển phía đông do hoạt động của nhiễu động gió đông trên cao nên mây di chuyển từ biển vào.

Một số nơi ở TP.HCM có thể ngập vì triều cường

Theo ông Lê Đình Quyết, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, trời nắng, không mưa, nhiệt độ tăng trở lại. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Đông Nam bộ dao động 30 - 33oC, miền Tây dao động 29 - 32oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa vài nơi, riêng khu trung tâm không mưa.

Có thể đến đầu năm mới, TP.HCM mới đón các đợt không khí lạnh với mức nhiệt giảm sâu hơn Vũ Phượng

Ông Quyết cũng lưu ý người dân TP.HCM, trong 5 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch, ở mức cao. Từ sáng sớm mai (26.12), với đỉnh triều 1,55 m sẽ bắt đầu gây ngập cho khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục chậm về phía nam và qua khu vực Nam bộ. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ban đêm ở Nam bộ có xu hướng giảm thêm, ban đêm trời se lạnh hơn.