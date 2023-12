Oi bức 35 độ nhiều ngày, khi nào TP.HCM sẽ mát mẻ 19-20 độ?

Bước vào những ngày cuối tháng 12, thời tiết TP.HCM vẫn oi bức khó chịu. Vào thời điểm trưa, chiều ra đường, người dân dễ dàng cảm nhận hơi nóng hầm hập hắt vào mặt. Nhiều người tham gia giao thông phải bịt kín mít để tránh cái nắng oi ả. Hiện tượng thời tiết này khác với mọi năm.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết có nhiều nguyên nhân khiến thời tiết TP.HCM oi bức dù Giáng sinh đã cận kề.

Đầu tiên là do năm nay, các đợt không khí lạnh tăng cường mạnh đến khá trễ. Tính trong tháng 12 này, hầu hết các đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá yếu. Theo thống kê, cho đến hiện tại chỉ mới có 2 đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh trong tháng 12, đó là các đợt tăng cường vào ngày 6 - 7.12 và ngày 16 - 17.12.

Thời tiết TP.HCM oi bức trưa 21.12 Vũ Phượng

Đây là hai đợt làm giảm nhiệt sâu cho các tỉnh Bắc bộ. Thông thường, khi các đợt không khí lạnh tăng cường mạnh liên tục sẽ tạo nên một lớp đệm lạnh ở tầng khí quyển thấp, giúp duy trì nền nhiệt độ dễ chịu vào tháng 12 cho khu vực Nam bộ. Tuy nhiên, năm nay các đợt tăng cường mạnh cho đến hiện tại lại khác xa nhau.

Lý do tiếp theo là do dòng dẫn khí quyển trên cao năm nay cũng không tạo sự thuận lợi cho không khí lạnh được khuếch tán sâu về phía nam, mà khiến cho các đợt tăng cường không khí lạnh nhanh chóng di chuyển ra phía đông của biển Trung Quốc và suy yếu nhanh. Do vậy, hai đợt không khí lạnh tăng cường mạnh vừa rồi cũng không thể giúp cho Nam bộ giảm nhiệt mạnh như những năm trước.

"Bên cạnh đó, năm nay, hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao - hình thế mang tới kiểu thời tiết nắng nóng cho Nam bộ vào các tháng 2 đến tháng 5 khi mà vị trí trục của nó trong những tháng này thường ngay trên khu vực Nam bộ lại hoạt động mạnh. Điều này khiến cho bức xạ nhiệt ban ngày diễn ra mạnh mẽ, lớp không khí tầng thấp liên tục được đốt nóng tạo nên sự tăng nhiệt mạnh vào ban ngày", ông Quyết giải thích.

Người dân TP.HCM ra đường bịt kín vì nắng nóng Vũ Phượng

Vì vậy, trong tháng 12, một số tỉnh Đông Nam bộ và TP.HCM đã có những ngày nhiệt độ cao nhất ban ngày trên 35oC, mang tới kiểu thời tiết oi bức.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sắp tới đây, các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường dồn dập hơn. Nam bộ sẽ có những ngày giảm nhiệt mạnh, ban ngày trời sẽ dễ chịu và mát mẻ hơn.

Đơn vị này dự báo, trong khoảng ngày 23 - 24.12, đúng ngay dịp Noel, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh sẽ khuếch tán sâu về phía nam giúp cho nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo tại nhiều tỉnh thành Nam bộ, bao gồm cả TP.HCM dưới 30oC, trời mát mẻ.

Vào ban đêm, nhiệt độ cũng sẽ giảm, trời se se lạnh vào sáng sớm. Do đó, người dân TP.HCM sẽ có một đợt se lạnh về đêm và sáng sớm từ ngày 24.12 - đúng đêm Giáng sinh kéo dài cho đến ngày 27.12.

"Ngoài ra, một đợt nữa vào khoảng từ ngày 31.12 đến những ngày đầu năm mới. Nhất là vào đợt thứ 2 vào những ngày đầu dịp Tết Dương lịch, nhiệt độ TP.HCM có thể sẽ xuống được 19 - 20oC", ông Quyết thông tin.