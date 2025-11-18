Vì sao nâng mức biến động tài sản lên 1 tỉ mới phải kê khai?

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về một số nội dung của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật này.

Thanh tra Chính phủ tổ chức bốc thăm để xác định người được xác minh tài sản, thu nhập ẢNH: N.N

2 lý do nâng mức biến động tài sản phải kê khai

Trước đó, cho ý kiến tại tổ, nhiều đại biểu tán thành việc quy định về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung.

Một số đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ của việc tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng.

Có ý kiến đề nghị bổ sung "tài sản số" vào danh mục kê khai; làm rõ cách xác định "tổng thu nhập giữa hai lần kê khai".

Thanh tra Chính phủ cho hay, việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng căn cứ vào 2 yếu tố chủ yếu.

Một là, từ năm 2018 đến nay có 3 lần tăng lương. Hai là, do điều kiện kinh tế xã hội phát triển gấp gần 3 lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.

Cơ quan soạn thảo nhận định, giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai từ 150 triệu đồng áp dụng cho 3 phương thức kê khai (lần đầu, hằng năm, phục vụ công tác cán bộ), trong khi giá trị tài sản, thu nhập biến động 1 tỉ đồng/năm chỉ áp dụng cho kê khai bổ sung, theo dõi biến động và làm căn cứ xác minh khi giải trình không hợp lý.

Do đó, quy định tại dự thảo là thống nhất và phù hợp với mục tiêu kiểm soát biến động tài sản, thu nhập có giá trị lớn.

Đối với "tài sản số", pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ nên hiện nay chưa đưa vào dự thảo luật, sẽ tiếp tục nghiên cứu khi có đủ cơ sở pháp lý.

Riêng về khái niệm "tổng thu nhập giữa hai lần kê khai" được giữ như luật hiện hành và sẽ hướng dẫn cụ thể tại nghị định.

Dự thảo luật đề xuất tăng giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Có nên bỏ hình thức bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tài sản?

Cũng có đại biểu đề nghị chỉ xác minh tài sản, thu nhập khi có dấu hiệu kê khai không trung thực hoặc có tố cáo.

Ý kiến khác đề nghị thay phương thức xác minh ngẫu nhiên bằng xác minh lần lượt theo từng năm để bảo đảm mọi người kê khai đều được xác minh khi đến lượt.

Giải trình nội dung trên, Thanh tra Chính phủ cho hay, để đáp ứng mục tiêu tăng cường minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, luật hiện hành quy định kết hợp 2 cơ chế.

Một là xác minh theo dấu hiệu vi phạm (kê khai không trung thực hoặc có tố cáo; có biến động tăng về tài sản từ 1 tỉ đồng người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc).

Hai là xác minh ngẫu nhiên đối với một tỷ lệ nhất định người có nghĩa vụ kê khai.

Cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.

Về phương thức xác minh ngẫu nhiên, Thanh tra Chính phủ đánh giá điều này giúp tăng tính khách quan, minh bạch, đồng thời tối ưu nguồn lực khi số lượng người kê khai rất lớn.

Quy định hiện hành vẫn bảo đảm tính luân phiên, bởi hằng năm xác minh tối thiểu 20% số cơ quan, đơn vị và tối thiểu 10% người có nghĩa vụ kê khai tại mỗi đơn vị, với tiêu chí ưu tiên những người chưa được xác minh trong 4 năm gần nhất.

"Vì vậy, duy trì phương thức xác minh ngẫu nhiên là phù hợp", Thanh tra Chính phủ nhận định.