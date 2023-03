Vì sao nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung đến sớm hơn mọi năm?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 22.3, tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc bộ, Tây nguyên, khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C; có nơi cao hơn như: H.Phù Yên (tỉnh Sơn La) 37,4 độ C, H.Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) 38,7 độ C, H.Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) 40,2 độ C.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm hơn mọi năm ĐÌNH HUY

Trong khi đó, khu vực bắc và trung Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: H.Tương Dương (tỉnh Nghệ An) 37,8 độ C, H.Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) 38 độ C, TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) 37,5 độ C, H.Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) 37,3 độ C; độ ẩm tương đối thấp 40 - 55%.

Đánh giá về đợt nắng nóng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết nắng nóng diện rộng đang xuất hiện ở cả miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Theo ông Hưởng, nắng nóng ở miền Nam trong giai đoạn này là bình thường, giống theo quy luật của trung bình nhiều năm. Trong khi đó, nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ đến sớm hơn mọi năm là do tác động của vùng thấp phía tây kết hợp hiệu ứng gió phơn (người dân hay gọi là gió Lào).

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định, thời tiết tại Bắc bộ trong ngày 22 và 23.3 xảy ra nắng nóng diện rộng tập trung ở vùng đồng bằng và các tỉnh như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 24.3, nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Ở Trung bộ, nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 25.3, sau đó có xu hướng giảm dần. Trong những ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 38 độ C; khu vực vùng núi phía tây của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mức nhiệt cao khoảng 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.