Vì sao NCB giành giải thưởng mới về công nghệ của HRAA 2025?

Văn hóa số - nền tảng cho sự thay đổi

Thế giới đang trải qua những chuyển động nhanh sau hai cuộc khủng hoảng quy mô lớn và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không chỉ còn là xu hướng mà là đòi hỏi thiết yếu của sự phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi một cách rõ nét các quy trình vận hành trong ngân hàng đã tác động trực tiếp tới việc sử dụng nhân sự trong ngành. Thống kê của các chuyên gia, năm 2024 có 8 ngân hàng cắt giảm nhân sự, tổng cộng 2.503 người. Trong khi đó, theo thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2025 của 27 ngân hàng, tổng số lượng nhân viên toàn ngành tính đến ngày 31.3.2025 tiếp tục giảm 2.143 người so với thời điểm cuối năm 2024.

Trong xu hướng tinh gọn trên thị trường lao động chung, ngân hàng NCB đã chọn một con đường khác biệt: tập trung vào con người, chất lượng dịch vụ và năng lực số hóa.

NCB lần đầu được vinh danh "Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025" tại Giải thưởng HR Asia Awards 2025

Thiết lập một môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, văn hóa số tại NCB không chỉ dừng lại ở việc đưa các sản phẩm, quy trình lên nền tảng điện tử, mà còn là cách con người tiếp cận, làm việc và hợp tác. Số hóa được triển khai đồng bộ, từ tự động hóa tác vụ nội bộ đến tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi khách hàng và dự báo xu hướng thị trường, mang tới trải nghiệm khách hàng vượt trội. Các nền tảng trực tuyến và công cụ được áp dụng giúp kết nối hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc linh hoạt và tối ưu hiệu suất.

Quan trọng hơn, văn hóa số được NCB định hình như một cam kết: con người là trung tâm, công nghệ là công cụ. Mọi giải pháp công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cán bộ nhân viên làm việc thông minh hơn, hiệu quả hơn và gắn kết hơn.

NCB thiết lập môi trường làm việc theo văn hóa số nhằm đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Những thay đổi nhanh, linh hoạt và quyết liệt là lý do làm nên sự đổi mới mạnh mẽ của NCB trong những năm qua và là lý do NCB được vinh danh "Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025" tại Giải thưởng hàng đầu về nhân sự HR Asia Awards 2025. Đây là hạng mục giải thưởng uy tín lần đầu được HRAA triển khai tại Việt Nam, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Môi trường gắn kết trên nền tảng số

Cũng tại Giải thưởng HRAA 2025, NCB lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", nhờ cách ngân hàng xây dựng môi trường làm việc gắn kết dựa trên sáu yếu tố: chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển, văn hóa và môi trường, lãnh đạo khai mở, công việc lý tưởng và danh tiếng công ty.

Trong kỷ nguyên số, sáu yếu tố này được NCB nâng cấp để bắt kịp thời cuộc, vừa phù hợp với thế hệ nhân sự trẻ, đặc biệt là Gen Y và Gen Z - lực lượng chiếm đến 90% đội ngũ của NCB hiện nay, đồng thời phát triển một môi trường đa thế hệ giàu cơ hội phát triển, thử thách và thăng tiến, đáp ứng những đòi hỏi khác biệt của kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh biến động mạnh của lĩnh vực nhân sự, lãnh đạo NCB cho biết ngân hàng kiên định với triết lý con người là tài sản quý nhất của ngân hàng và không ngừng đầu tư cho con người. Cùng với việc nâng cấp chính sách nhân sự, điều chỉnh áp dụng trên toàn hàng khung dải lương cạnh tranh thuộc top đầu thị trường và hàng loạt chế độ phúc lợi hấp dẫn, NCB cũng liên tục triển khai các chương trình đào tạo toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, năng lực chuyển đổi số giúp nhân sự luôn bắt nhịp với thời cuộc, tạo ra một môi trường nơi con người, công nghệ và dữ liệu cùng cộng hưởng để làm nên những thành quả mới.

Chiến lược nhân sự trong kỷ nguyên mới

"Chúng tôi chú trọng tới việc bổ sung cho CBNV của NCB năng lực thích nghi, linh hoạt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ thách thức hơn, cơ hội thăng tiến cao hơn, đáp ứng nhu cầu thời cuộc", ông Tạ Kiều Hưng - Tổng giám đốc NCB cho biết.

Được biết, NCB đặc biệt chú trọng phát triển năng lực nhân sự và văn hóa "trao quyền". Ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2027, 50% vị trí quản lý khối kinh doanh sẽ được bổ nhiệm từ nguồn lực sẵn có. Trong môi trường đa thế hệ, nhân sự của NCB có các điều kiện thuận lợi để học hỏi chéo: kinh nghiệm của Gen X, năng lực triển khai của Gen Y và sự sáng tạo của Gen Z cùng hòa quyện để tạo ra những kết quả vượt trội.

NCB đặc biệt chú trọng việc phát triển cán bộ nguồn và đào tạo thế hệ kế cận

Bên cạnh đó, ngân hàng duy trì và mở rộng các chương trình đối thoại lãnh đạo - nhân viên, khảo sát ý kiến định kỳ, để mỗi CBNV vững tin và có hướng đi chắc chắn cho bản thân trong sự phát triển chung của tổ chức. Đồng thời, mỗi thay đổi về chính sách đều dựa trên nhu cầu thực tế của đội ngũ, tạo nên một môi trường làm việc hạnh phúc cho mỗi nhân sự.

Trong tương lai gần, NCB tiếp tục đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn lực, với các chính sách đa dạng, linh hoạt và minh bạch. Lộ trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng nhóm chức danh, từ nhân viên mới đến cấp quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ kế cận vững mạnh. NCB cũng chú trọng bổ sung nhân sự cho các mảng then chốt như kinh doanh, công nghệ và chuyển đổi số - những động lực tăng trưởng chính của ngân hàng.

Những năm gần đây đánh dấu bước chuyển mình lớn trong công tác nhân sự của NCB, từ một ngân hàng quy mô nhỏ thành điểm đến mới của nhân sự ngành ngân hàng. Hàng loạt nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, chuyên gia quốc tế và nhân tài trẻ đã chọn NCB là nơi gắn bó. Đồng thời, đóng góp thế hệ nhân sự mới chất lượng cao với các tố chất và kỹ năng bắt kịp thời cuộc cho thị trường lao động trong kỷ nguyên mới.