Vì sao người ăn nhiều protein cần chú ý uống nước?

Không chỉ giúp cơ bắp phát triển mà protein còn làm được nhiều hơn thế. Ở cấp độ tế bào, protein giúp sửa chữa các mô. Cơ thể cũng cần protein dưới dạng enzyme để hỗ trợ tiêu hóa, co bóp cơ, đông máu và tạo năng lượng. Protein cũng góp phần tạo thành nhiều loại hoóc môn, giúp da và tóc khỏe mạnh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khi nạp nhiều protein, cơ thể cần nhiều nước để đào thải lượng protein dư thừa và nitơ phát sinh từ quá trình chuyển hóa protein Pexels

Khi ăn tinh bột, cơ thể sẽ chuyển tinh bột thành glycogen. Mỗi gram glycogen sẽ giữ lại 3 gram nước. Nếu ăn nhiều tinh bột thì cơ thể giữ lại nhiều nước. Tuy nhiên, với protein thì ngược lại. Nạp quá nhiều protein lại làm cơ thể dễ mất nước.

Nguyên nhân là do nạp quá nhiều protein thì có thể sẽ dễ dư thừa protein. Không những vậy, quá trình chuyển hóa protein bên trong cơ thể sẽ tạo ra nitơ. Cùng lúc đào thải cả protein dư thừa và nitơ sẽ khiến thận làm việc nhiều hơn và tăng nhu cầu nước.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics phát hiện chế độ ăn giàu protein có thể gây ra mất nước một cách tinh tế mà chúng ta có thể không nhận thấy.

Trong nghiên cứu, 5 người đàn ông được yêu cầu áp dụng chế độ ăn giàu protein (3,6 gram/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày), chế độ ăn vừa phải protein (1,8 gram/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày) và ít protein (0,8 gram/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày). Nghiên cứu kéo dài 4 tuần.

Nhóm nghiên cứu đã ghi lại các yếu tố ảnh hưởng đến lượng nước trong cơ thể như mức độ uống nước, đi tiểu, lượng urê trong máu, độ thẩm thấu huyết tương, trọng lượng riêng của nước tiểu và cân bằng chất lỏng. Khi đã loại ra các yếu tố ảnh hưởng thì nhóm phát hiện chế độ ăn giàu protein khiến cơ thể mất nước nhiều hơn so với chế độ ăn protein ở mức vừa phải và ít.

Trên thực tế, tình trạng mất nước có thể đang ảnh hưởng đến cơ thể dù ngay cả khi bạn không cảm thấy khát. Chẳng hạn, cảm giác thèm ngọt có khả năng là một dấu hiệu cảnh báo mất nước. Chúng ta cần nước để giải phóng năng lượng dự trữ nên khi bị mất nước, cơ thể sẽ chuyển sang sử dụng những nguồn năng lượng hấp thụ nhanh như đường. Kết quả là gây thèm ngọt.

Mất nước cũng có thể là nguyên nhân gây đau đầu và mất tập trung. Nguyên nhân là do não có khả năng tích trữ nước và cần nước để hoạt động tốt. Thay vì uống một tách cà phê thì hãy thử uống một ít nước.

Một dấu hiệu khác giúp nhận biết mất nước là cảm giác mệt mỏi. Nguyên nhân mất nước khiến tổng lưu lượng máu giảm. Điều này có nghĩa là tim bạn phải làm việc nhiều hơn, từ đó gây cảm giác mệt mỏi, theo Medical News Today.