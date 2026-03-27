Vì sao người dân 1 xã ở Tây Ninh bị 'đứng bánh' chuyện đất đai, xây nhà?

Xã cù lao Long Hựu (tỉnh Tây Ninh) nằm giữa hai sông Vàm Cỏ và Cần Giuộc, hiện có khoảng 30.000 dân sinh sống, kết nối với đất liền qua cầu Kinh Nước Mặn.

Từ cuối năm 2025 đến nay, các thủ tục hành chính về đất đai, nhà ở tại xã Long Hựu gần như "đứng bánh".

Cư dân xã Long Hựu hiện khoảng 30.000 người, nhà cửa còn khá thưa thớt

Bà Lan, một tiểu thương tại chợ Kinh Nước Mặn, cho biết bà muốn chuyển mục đích sử dụng một phần đất vườn sang đất ở để tách thửa cho con nhưng bị từ chối. "Việc giải quyết thủ tục hành chính đất đai hiện nay quá chậm, dân đi lại năm lần bảy lượt vẫn không xong", bà Lan tâm tư.

Ông Năm Huân, chủ một hộ nuôi tôm thâm canh, bức xúc chỉ tay vào đống vật liệu xây dựng: "Tui gom góp mấy năm nuôi tôm, định xây nhà cho đứa con trai cưới vợ. Hồi trước, ở đây xây nhà trên đất vườn đâu ai bảo phải giấy phép này nọ. Vậy mà giờ vừa mua vật tư là có người của chính quyền xã đến yêu cầu tạm dừng và hướng dẫn xin giấy phép đủ thứ. Tôi cũng đã lên UBND xã hỏi thì cán bộ trả lời chung chung là chưa xây dựng được, rồi bảo chờ công bố quy hoạch. Trong khi nhà cũ thì sắp mục hết rồi".

Được biết, nguyên nhân là trong quy hoạch mới được phê duyệt cuối năm 2025, xã Long Hựu không còn là xã nông nghiệp mà được xác định là hạt nhân khu đô thị mới Long Hựu, quy mô khoảng 2.609 ha, chiếm gần 94% diện tích tự nhiên của cù lao.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Toãn, Chủ tịch UBND xã Long Hựu, cho biết theo các quy hoạch đã được tỉnh Tây Ninh thông qua thì diện tích được quy hoạch phát triển đô thị Long Hựu là 2.609 ha.

Ngoài ra, trên các diện tích còn lại của xã đều phải vận hành theo sự điều chỉnh của một đô thị, tức là xây nhà phải đúng tiêu chuẩn và phải có giấy phép... Do đó, tất cả nhu cầu xây dựng đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Riêng đối với những hộ dân nằm trong diện tích được quy hoạch đô thị mới Long Hựu và sẽ bị giải tỏa thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm nếu có nhu cầu cấp thiết.

Việc xã Long Hựu và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh siết chặt quản lý xây dựng và tạm ngừng cấp phép xây dựng tự phát, tạm ngừng chuyển mục đích sử dụng đất là bước đi bắt buộc để tránh tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch chung của đô thị trong tương lai... Đặc biệt, khi dự án triển khai, xã Long Hựu dự kiến có khoảng 24.000 người (gần 80% dân số) phải di dời.

"UBND xã Long Hựu đang tích cực phối hợp với Ban Quản lý các dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Tây Ninh để tiến hành công bố quy hoạch phân khu đô thị và cắm mốc để người dân được biết", ông Nguyễn Minh Toãn cho hay.