TP.HCM sắp khởi công 4 dự án giao thông nối Tây Ninh

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được về tiến độ các dự án giao thông kết nối tỉnh Tây Ninh.

Theo kết luận, việc đầu tư hệ thống giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò trung tâm kinh tế của cả nước, đồng thời thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. TP.HCM yêu cầu các đơn vị rà soát nhiệm vụ được giao, triển khai dự án với tinh thần "thần tốc, táo bạo và hiệu quả", huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Một số dự án đang thi công như Vành đai 3 và quốc lộ 50 được yêu cầu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 30.6. Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dự kiến hoàn thành trong quý 4/2027.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu khởi công dự án mở rộng quốc lộ 22 nối Tây Ninh trong quý 2/2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với các dự án giao thông đã có chủ trương đầu tư và đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thành phố đặt mục tiêu khởi công trong quý 2/2026 đối với các dự án như Vành đai 4, quốc lộ 1, quốc lộ 22 và trục động lực Bình Dương - Tây Ninh. Các công trình trên được yêu cầu đưa vào khai thác cuối năm 2027, riêng Vành đai 4 dự kiến hoàn thành năm 2029.

Ngoài ra, nhiều dự án đang lập chủ trương đầu tư như đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 50B, đường Lê Văn Lương - ĐT.826C và tuyến nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương được yêu cầu hoàn tất thủ tục trong tháng 4.2026, khởi công trong quý 3/2026 và hoàn thành quý 4/2027.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tiến độ dự án; đồng thời hướng dẫn các địa phương rút ngắn thủ tục chi trả đền bù để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Về nguồn vốn, Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho từng dự án, đồng thời đề xuất phương án sử dụng nguồn thu vượt ngân sách để tập trung đầu tư hạ tầng giao thông.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở ngành rà soát nguồn vật liệu xây dựng, nghiên cứu giải pháp vật liệu thay thế nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ cho các dự án, không để xảy ra tình trạng thiếu vật liệu làm chậm tiến độ.