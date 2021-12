Vì sao người dân New York lũ lượt xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19?

Tờ New York Post ghi nhận thời gian chờ đợi ở điểm xét nghiệm COVID-19 ở Quảng trường Thời đại lên đến 3 tiếng vào hôm 25.12. Giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến chủng Omicron tăng cao, họ muốn được an tâm hơn khi đi du lịch, hoặc đơn giản chỉ cần chắc chắn rằng mình không nhiễm virus.

Số ca nhiễm COVID-19 tại thành phố New York gần đây tăng cao, trung bình mỗi tuần gần nhất tăng 19.97%, theo số liệu của Sở y tế địa phương.

Nhu cầu tăng cao đến nỗi chính quyền thành phố cho biết sẽ mở rộng các nơi xét nghiệm và gửi bộ kit xét nghiệm về nhà nếu quá đông.





Một người dân chia sẻ: "Vì sao xét nghiệm (COVID-19) quan trọng hả? Tôi nghĩ rằng vì bạn muốn gia đình và bản thân an toàn. Cơ bản là muốn cộng đồng của mình an toàn, giữ mình an toàn khỏi những thứ ảnh hưởng đến cơ thể mình và người khác. Vừa lo lắng vừa yêu thương, ý là tôn trọng. Tôi làm việc với người khác trên một chiếc xe tải và tôi không muốn họ mang COVID-19 về nhà. Tôi muốn xét nghiệm và chắc chắn rằng tôi không nhiễm. Đảm bảo họ an toàn luôn quan trọng.”

Thị trưởng thành phố New York, bà Kathy Hochul, cho biết thành phố đã mở 13 nơi xét nghiệm COVID-19 “khắp các ngóc ngách của bang,” cung cấp các xét nghiệm RT-PCR. Các xét nghiệm PCR và kháng nguyên nhanh sẽ sớm được triển khai.

Ngày 27.12, thành phố lớn nhất nước Mỹ yêu cầu gần 184.000 doanh nghiệp phải cung cấp chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 của nhân viên. Tất cả người dân thành phố New York (từ 12 tuổi trở lên) phải chứng thực họ đã tiêm vaccine để vào nhà hàng, phòng tập gym, hay xem rạp chiếu phim.