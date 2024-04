UAV Mỹ cung cấp ‘mất điện’ trên tiền tuyến Ukraine?

Máy bay không người lái của Skydio liên tục chệch hướng và bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh bại. Công ty đã phải nghiên cứu lại, phát triển và xây dựng các mẫu UAV mới khác.

Hầu hết các UAV nhỏ của các công ty khởi nghiệp Mỹ chế tạo đều không thể hoạt động tốt trên chiến trường, khiến doanh thu và danh tiếng của họ cũng bị suy giảm. Đây cũng là tin xấu đối với Lầu Năm Góc bởi chính quân đội Mỹ cũng đang cần nguồn cung cấp đáng tin cậy hàng nghìn UAV cỡ nhỏ.

Giám đốc điều hành Skydio Adam Bry đánh giá rằng: “Hiệu suất chung của mọi loại máy bay không người lái của Mỹ ở Ukraine là chúng không hoạt động tốt như các hệ thống khác”. UAV của Skydio không phải là một sản phẩm thành công trên tiền tuyến, ông Bry nói thêm.

Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành của công ty UAV Skydio, những người Ukraine ở tiền tuyến, các quan chức chính phủ Ukraine và các cựu quan chức quân đội Mỹ cho biết, các máy bay UAV do Mỹ sản xuất thường đắt tiền, bị lỗi và sửa chữa phức tạp.

Một máy bay không người lái đang hoạt động GETTY IMAGES

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức chính phủ Ukraine lưu ý rằng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất rất “mỏng manh” và không thể vượt qua các công nghệ áp chế điện tử và gây nhiễu GPS của Nga. Đôi khi, UAV do Mỹ sản xuất không thể cất cánh, thường không thể bay theo tuyến bản đồ có sẵn và sức chứa kém, thậm chí bay lạc và không quay trở lại.

Các công ty sản xuất UAV của Mỹ cho biết họ không lường trước được mức độ tác chiến điện tử ở Ukraine. Trong trường hợp của Skydio, UAV của họ được phát triển vào năm 2019 để đáp ứng các tiêu chuẩn liên lạc do quân đội Mỹ đặt ra.



Để thay thế, Ukraine đã tìm nguồn cung và phụ tùng UAV giá rẻ của Trung Quốc nhằm lấp đầy khoảng trống cho kho vũ khí UAV của nước này. Hiện quân đội Ukraine được cho là sử dụng UAV có sẵn của Trung Quốc, hầu hết do công ty SZ DJI Technology (Thâm Quyến, Trung Quốc) sản xuất.

Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Georgii Dubynskyi cho biết: “Ukraine muốn thử nghiệm và sử dụng nhiều UAV của Mỹ hơn. Mặt khác, chúng tôi cũng đang phải tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí khác”.

Theo tờ The Wall Street Journal đưa tin Ukraine cũng đã phát triển ngành công nghiệp UAV nội địa dựa vào nguồn cung linh kiện của Trung Quốc. Các nhà máy Ukraine sản xuất hàng trăm nghìn chiếc UAV nhỏ, chi phí thấp và có thể mang theo chất nổ. Ngoài ra, nước này còn chế tạo những UAV lớn hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cũng như có thể tiếp cận các tàu chiến Nga ở biển Đen.

Quân đội Ukraine sử dụng khoảng 10.000 UAV mỗi tháng, số tiền này sẽ không đủ khả năng chi trả nếu nước này mua UAV đắt đỏ do Mỹ sản xuất. Nhiều UAV thương mại của Mỹ có giá cao hơn hàng chục ngàn USD so với mẫu của Trung Quốc.