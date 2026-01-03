Sáng 3.1.2026 có lẽ nhiều người dùng Facebook thấy những ảnh đại diện như thế này xuất hiện nhan nhản từ người dùng cá nhân đến cả các fanpage lớn.

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Tấm ảnh trắng và xám giống nhau i hệt này là ảnh đại diện mặc định của những người dùng đã xóa avatar cá nhân.

Một số người dùng và quản trị viên fanpage giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để tấn công, báo cáo giả mạo hoặc chiếm quyền kiểm soát trang.

Thực tế, giữa tháng 12.2025 cũng từng xảy ra một tình trạng tương tự khi nhiều fanpage và người dùng cùng lúc xóa avatar. Khi đó, cộng đồng lan truyền thông tin cho rằng Facebook gặp lỗi lớn trong cơ chế xử lý báo cáo: chỉ cần hai fanpage sử dụng ảnh đại diện giống nhau, một bên có thể bị report mạo danh và dẫn tới bay page trong thời gian ngắn.

Nhiều fanpage lớn xóa ảnh đại diện từ sáng 3.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chính vì rủi ro này, không ít quản trị viên fanpage và chủ tài khoản đã chủ động tạm thời gỡ ảnh đại diện như một biện pháp phòng ngừa, nhằm hạn chế nguy cơ bị báo cáo hàng loạt hoặc mất quyền kiểm soát trang.

Tuy nhiên, cho đến nay, Facebook vẫn chưa đưa ra bất kỳ khuyến cáo hay thông báo chính thức nào liên quan đến việc gỡ ảnh đại diện để phòng tránh bị hack hay bị báo cáo mạo danh. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng việc xóa avatar hiện nay chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại đám đông và phòng ngừa trước cho chắc ăn.

Bài viết đăng tải trên nền tảng MXH facebook, được nhiều lượt tương tác và chia sẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng việc gỡ ảnh đại diện, đặc biệt với tài khoản cá nhân, chưa chắc mang lại hiệu quả bảo mật, thậm chí có thể khiến tài khoản bị đánh giá kém tin cậy hơn.

Thay vì gỡ avatar hàng loạt, người dùng được khuyến nghị nên tập trung vào các biện pháp bảo mật thiết thực như bật xác thực hai lớp, kiểm soát thiết bị đăng nhập, thiết lập quyền riêng tư cho ảnh đại diện và hạn chế sử dụng hình ảnh trùng lặp với các trang khác.