Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?
Video Đời sống

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/01/2026 12:36 GMT+7

Sáng 3.1.2026, nhiều tài khoản cá nhân và fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện, để lại khung hình trắng - xám mặc định. Vì sao lại như vậy?

Sáng 3.1.2026 có lẽ nhiều người dùng Facebook thấy những ảnh đại diện như thế này xuất hiện nhan nhản từ người dùng cá nhân đến cả các fanpage lớn.

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện?

Tấm ảnh trắng và xám giống nhau i hệt này là ảnh đại diện mặc định của những người dùng đã xóa avatar cá nhân.

Một số người dùng và quản trị viên fanpage giải thích rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để tấn công, báo cáo giả mạo hoặc chiếm quyền kiểm soát trang.

Thực tế, giữa tháng 12.2025 cũng từng xảy ra một tình trạng tương tự khi nhiều fanpage và người dùng cùng lúc xóa avatar. Khi đó, cộng đồng lan truyền thông tin cho rằng Facebook gặp lỗi lớn trong cơ chế xử lý báo cáo: chỉ cần hai fanpage sử dụng ảnh đại diện giống nhau, một bên có thể bị report mạo danh và dẫn tới bay page trong thời gian ngắn.

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện? - Ảnh 1.

Nhiều fanpage lớn xóa ảnh đại diện từ sáng 3.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chính vì rủi ro này, không ít quản trị viên fanpage và chủ tài khoản đã chủ động tạm thời gỡ ảnh đại diện như một biện pháp phòng ngừa, nhằm hạn chế nguy cơ bị báo cáo hàng loạt hoặc mất quyền kiểm soát trang.

Tuy nhiên, cho đến nay, Facebook vẫn chưa đưa ra bất kỳ khuyến cáo hay thông báo chính thức nào liên quan đến việc gỡ ảnh đại diện để phòng tránh bị hack hay bị báo cáo mạo danh. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng việc xóa avatar hiện nay chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại đám đông và phòng ngừa trước cho chắc ăn.

Vì sao người dùng, fanpage Facebook đồng loạt gỡ ảnh đại diện? - Ảnh 2.

Bài viết đăng tải trên nền tảng MXH facebook, được nhiều lượt tương tác và chia sẻ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng việc gỡ ảnh đại diện, đặc biệt với tài khoản cá nhân, chưa chắc mang lại hiệu quả bảo mật, thậm chí có thể khiến tài khoản bị đánh giá kém tin cậy hơn.

Thay vì gỡ avatar hàng loạt, người dùng được khuyến nghị nên tập trung vào các biện pháp bảo mật thiết thực như bật xác thực hai lớp, kiểm soát thiết bị đăng nhập, thiết lập quyền riêng tư cho ảnh đại diện và hạn chế sử dụng hình ảnh trùng lặp với các trang khác.

Tin liên quan

Câu chuyện phía sau lá thư viết tay gửi Báo Thanh Niên từ cụ bà bán vé số

Câu chuyện phía sau lá thư viết tay gửi Báo Thanh Niên từ cụ bà bán vé số

Tham gia cuộc thi viết "Thanh Niên và tôi", cụ bà Nguyễn Thị Hường (năm nay đã hơn 70 tuổi) không nghĩ mình đi thi. Đó chỉ đơn giản là một lá thư cảm ơn bà muốn gửi đến tờ báo. Giải Nhì chung cuộc là món quà bất ngờ cho tấm lòng chân thành của một người cả đời lam lũ.

Vườn quýt hồng Đồng Tháp tuyệt đẹp đón khách du xuân sớm

'Thư cho con' và ký ức 8.000 ngày tìm con trai thất lạc nửa vòng trái đất

Khám phá thêm chủ đề

Facebook gỡ avatar xóa ảnh đại diện Fanpage Facebook tài khoản facebook bảo mật Facebook report mạo danh bay page Hack Facebook mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận