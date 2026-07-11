Vì sao người Mỹ đổ xô tới châu Á chữa bệnh, có cả Việt Nam?

Isaias, sinh sống tại Atlanta, Mỹ lên kế hoạch cho chuyến đi tới Trung Quốc. Tuy nhiên, động lực chính khiến anh bay nửa vòng trái đất không phải là niềm đam mê du lịch. Mục đích thực sự là tiết kiệm hàng nghìn đô la cho một thủ thuật y tế không được bảo hiểm tại quê nhà chi trả.

10.000 USD ở Mỹ, 2.000 ở Trung Quốc

Anh là một trong số ngày càng nhiều người Mỹ tìm kiếm các dịch vụ y tế giá rẻ hơn ở nước ngoài - từ điều trị ung thư đến chăm sóc nha khoa - trong bối cảnh chi phí y tế ở Mỹ tăng cao kỷ lục.

Trong một lần kiểm tra sức khỏe vào tháng 12, bác sĩ thông báo với Isaias (26 tuổi) rằng anh có một khối u bất thường ở túi mật. Dù khối u này lành tính, bác sĩ cho biết vẫn cần phải phẫu thuật cắt bỏ trong vòng một năm.

Isaias cho hay, chi phí tự chi trả cho ca phẫu thuật này tại Atlanta lên tới gần 10.000 USD.

Cha của anh bắt đầu tìm kiếm các phương án thay thế ở nước ngoài, bao gồm cả Anh và Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Anh tương đương với mức giá ở Mỹ và một công ty du lịch y tế đã kết nối họ với cơ sở y tế tại Thâm Quyến. Nơi này báo giá chưa đến 2.000 USD cho cùng một thủ thuật. Ca phẫu thuật và quá trình hồi phục kéo dài khoảng 48 giờ đã thành công.

Nhiều du khách Mỹ đến một số nước châu Á kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe ẢNH: NHẬT THỊNH

Các quốc gia châu Á ngày càng tích cực thu hút du khách như Isaias - những người mong muốn nhiều hơn là chỉ một kỳ nghỉ thông thường trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Hiệp hội Du lịch Y tế (Medical Tourism Association) - tổ chức phi lợi nhuận chuyên quảng bá và hỗ trợ hoạt động du lịch y tế - ước tính giá trị của ngành này trên toàn cầu đã vượt mốc 100 tỉ USD tính đến năm 2024, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dao động từ 15 đến 25%.

Lợi ích kinh tế từ việc trở thành điểm đến du lịch y tế được thể hiện rõ nét tại Hàn Quốc - quốc gia đã đón hơn 2 triệu bệnh nhân nước ngoài trong năm ngoái, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt kỷ lục mới. Theo Viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc, nhóm du khách này cùng người đi cùng đã chi hơn 8 tỉ USD và tạo ra giá trị sản xuất nội địa lên tới hơn 15 tỉ USD. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, lượng bệnh nhân đến từ Mỹ - nhóm đông nhất sau khách từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan - đã tăng 70,4% so với năm trước, đạt con số 173.363 người.

Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đang nỗ lực cạnh tranh

Khi công nghệ y tế trong khu vực ngày càng phát triển và chi phí chăm sóc sức khỏe tại phương Tây gia tăng, các quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cũng đang nỗ lực cạnh tranh để xây dựng hình ảnh thành những trung tâm du lịch y tế, theo CNN. Các nhà quản lý tại các cơ sở y tế ở châu Á nhận định rằng thành công của họ nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào công tác tiếp thị cũng như các nỗ lực của chính phủ nhằm thu hút bệnh nhân từ nước ngoài.

Du khách đến từ Mỹ đang được chăm sóc da tại Phòng khám Lienjang ở Seoul, Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Ông Zeeshan Zaman, người sáng lập nền tảng du lịch y tế Clinics on Call vào năm 2014, cho biết cách đây 18 tháng, chưa đến 10% khách hàng của ông quan tâm đến các dịch vụ y tế tại châu Á. Hiện nay, ông ước tính cứ bốn yêu cầu tư vấn thì có một yêu cầu liên quan đến Trung Quốc. Nhiều người Mỹ đang tìm kiếm chữa bệnh ở một số quốc gia châu Á vì đáp ứng được nhu cầu nhanh và chi phí thấp.

Ông lấy ví dụ về một phương pháp điều trị đang có nhu cầu cao là liệu pháp tế bào CAR-T (một dạng liệu pháp miễn dịch chống lại ung thư máu). Chi phí cho liệu pháp này tại châu Âu có thể lên tới hơn 500.000 USD, trong khi tại Trung Quốc con số này chỉ khoảng 60.000 USD.

Sự gia tăng số lượng người ra nước ngoài chữa bệnh diễn ra trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe tại Mỹ đã leo thang lên mức kỷ lục. Dữ liệu từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid cho thấy, tổng chi tiêu y tế quốc gia của Mỹ đã đạt gần 5.300 tỉ USD vào năm 2024, cao hơn gấp đôi so với mức chi tiêu của năm 2010.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, quy mô thị trường du lịch y tế hiện khoảng 700 triệu USD và dự báo có thể đạt gần 4 tỉ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng 18%/năm. Tại TP.HCM, 30 - 40% khách ngoài thành phố và quốc tế đến khám chữa bệnh, trong đó chủ yếu là người Campuchia, Lào cùng cộng đồng kiều bào và khách từ Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản…



