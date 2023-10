Vì sao người trúng đấu giá 32 xe máy cũ với mức 6,8 tỉ đồng bỏ cọc?

Chiều 11.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, người trúng đấu giá lô 32 chiếc xe máy cũ là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị đơn vị tịch thu đã bỏ cọc. Trước đó, người này gây bất ngờ khi bỏ mức giá 6,8 tỉ đồng, cao hơn 100 lần so với giá khởi điểm khi đấu giá lô xe cũ trên.



Lô xe máy cũ được một người đấu giá lên tới 6,8 tỉ đồng TÂN KỲ

"Lý do người trúng đấu giá bỏ cọc là vì họ cho rằng số tiền quá lớn so với giá trị thực tế của lô xe máy cũ được định giá chỉ có mấy chục triệu này. Bây giờ họ không mua nữa thì chúng tôi sẽ làm thủ tục để đưa 32 chiếc xe máy này ra đấu giá lại", lãnh đạo Công an TX.Hồng Lĩnh nói.

Trước đó, vào ngày 22.7, Công an TX.Hồng Lĩnh phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (có trụ sở tại TP.Hà Tĩnh) tổ chức phiên bán đấu giá 32 chiếc xe máy cũ đã qua sử dụng, là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Số xe máy là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được mang ra bán đấu giá PHẠM ĐỨC

32 chiếc xe máy cũ được đưa ra bán đấu giá đa phần là những dòng xe như: Ducati 999S (được sản xuất tại Ý vào năm 2003); Suzuki RGV120 (mẫu xe máy côn tay ra mắt tại Việt Nam năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản); Suzuki Satria 120 (mẫu xe máy mang động cơ 2 thì của Nhật Bản, sản xuất tại Indonesia lần đầu năm 1998)…

Giá khởi điểm 32 chiếc xe máy cũ là 68,3 triệu đồng và tiền đặt cọc là 10 triệu đồng. Người tham gia đấu giá sẽ trả mỗi bước giá là 500.000 đồng bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

Nhiều xe máy bán đấu giá đã hư hỏng, xuống cấp TÂN KỲ

Trải qua 3 vòng đấu với 122 người đứng đơn tham gia, lô xe máy cũ bất ngờ được một người ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đấu lên tới 6,8 tỉ đồng, gấp 100 lần giá khởi điểm và trúng đấu giá. Đây cũng là mức giá đã gây choáng váng cho những người tham dự phiên đấu giá và khiến dư luận ở Hà Tĩnh xôn xao.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh cho hay, 32 chiếc xe máy cũ không có gì đặc biệt, thậm chí nhiều chiếc xe chỉ thuộc hàng "sắt vụn" vì đã hư hỏng gần như toàn bộ. Tuy nhiên, đây là những loại xe được "săn" ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam vì được liệt vào "hàng cổ".

Nhiều chiếc xe máy thậm chí như đống sắt vụn TÂN KỲ

"Nếu tính giá trị thực của 32 chiếc xe máy cũ này thì chỉ khoảng gần 200 triệu đồng. Số xe máy này khi mua về có thể sẽ được tân trang lại hoặc lấy các phụ tùng còn đang sử dụng được. Tại phiên đấu giá, do những người tham gia đều muốn sở hữu nên đã đẩy mức giá lên quá cao so với giá trị thực tế của lô xe. Hiện người trúng đấu giá đã bỏ cọc nên chúng tôi sẽ phối hợp với Công an TX.Hồng Lĩnh mở lại phiên đấu giá cho lô xe máy này", đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh giải thích.