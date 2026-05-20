Vì sao nhà ở xã hội khó thu hút đầu tư?

Chiều 19.5, tại Quảng Ngãi, Báo Xây dựng phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo "Nhà ở xã hội tại miền Trung - Tây nguyên: Thực trạng, cơ chế và giải pháp thúc đẩy".

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng, cho biết phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, công nhân và người thu nhập thấp. Theo bà Nga, đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đang được Bộ Xây dựng cùng các địa phương tăng tốc triển khai.

Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay trong sáng 19.5, tỉnh đã khởi động dự án nhà ở xã hội thuộc Khu thiết chế Công đoàn tại xã Thọ Phong với quy mô hơn 1.200 căn hộ.

Theo ông Hoàng, nhu cầu nhà ở dành cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp tại Quảng Ngãi ngày càng lớn. Vì vậy, tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hội thảo về nhà ở xã hội được Báo Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào chiều 19.5 tại Quảng Ngãi ẢNH: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến ngày 10.4, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23% so với chỉ tiêu 158.723 căn trong năm 2026.

Đến nay, cả nước đã đầu tư xây dựng 786 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 725.146 căn, tương đương 72,5% mục tiêu của đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Dù đạt nhiều kết quả, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết số lượng dự án và căn hộ hoàn thành trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và công nhân lao động.

Một dự án nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Theo ông Nhân, một số dự án triển khai còn chậm, việc thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư chưa mạnh do hiệu quả tài chính thấp. Nhà ở xã hội là loại hình bị khống chế mức lợi nhuận, trong khi chi phí vật liệu xây dựng, nhân công, vốn vay và đầu tư hạ tầng ngày càng tăng khiến nhiều doanh nghiệp e ngại.



Ngoài ra, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn khó khăn, tạo áp lực tài chính cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà. Trong khi đó, nhóm có nhu cầu lớn nhất lại chủ yếu là người thu nhập thấp và công nhân, khả năng tích lũy còn hạn chế.

Ông Nhân kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện các cơ chế ưu đãi về tín dụng, thuế, tiền sử dụng đất; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án để tăng sức hút đối với doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Chử Văn Hải, Phó vụ trưởng, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, cho biết hiện đã có 11 tỉnh miền Trung - Tây nguyên triển khai xây dựng nhà ở xã hội.



Trong đó, 9 địa phương gồm Đà Nẵng, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hà Tĩnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao.

Theo ông Hải, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là chính sách an sinh mà còn góp phần ổn định thị trường bất động sản, tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế như sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, vận tải, thiết kế nội thất và gia dụng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư nhà ở xã hội còn tạo thêm việc làm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP và ổn định kinh tế vĩ mô.