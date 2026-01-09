Quảng Ngãi đề xuất đầu tư 2.350 tỉ đồng hoàn thiện QL24 qua đèo Violak

Ngày 9.1, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hơn 57 km QL24 với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỉ đồng. Đây là đoạn tuyến còn dang dở, xuống cấp nghiêm trọng, được xem là nút thắt lớn nhất trên tuyến giao thông huyết mạch nối vùng đồng bằng ven biển với khu vực phía tây và các tỉnh Tây nguyên.

Đèo Violak trên QL24 có độ dốc lớn, quanh co ẢNH: P.A

Theo tờ trình, dự án dự kiến đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến còn lại từ Km32 đến Km89+513 trên QL24, đi qua địa bàn các xã Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Vì và Kon Plông. Trong đó, đoạn khó khăn và phức tạp nhất là khu vực đèo Violak dài khoảng 35 km, địa hình hiểm trở, quanh co, độ dốc lớn và thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc.

Theo đề xuất, tổng mức đầu tư dự án 2.350 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030. Chủ đầu tư cụ thể sẽ được xác định trong bước nghiên cứu khả thi của dự án.

Nhiều đoạn thuộc QL24 quanh co, chật hẹp ẢNH: P.A

Dự án tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến QL24, đặc biệt là đoạn qua đèo Violak, là hết sức cần thiết và cấp bách. Khi dự án được triển khai, tuyến đường sẽ khắc phục được tình trạng nhỏ hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông như hiện nay, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm tỉnh với khu vực miền núi phía tây.

Không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, dự án còn được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường lưu thông hàng hóa, nông sản từ miền núi xuống vùng đồng bằng và cảng Dung Quất. Đặc biệt, hàng hóa từ các khu vực giáp biên giới có thể thông ra biển nhanh hơn, thay vì phải đi đường vòng xa cả trăm cây số như hiện nay.

Nhiều đoạn trên QL24 nhỏ hẹp và hư hỏng ẢNH: P.A

QL24 là tuyến giao thông chiến lược, kết nối trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất, QL1 với đường Hồ Chí Minh, khu vực bắc Tây nguyên và các tỉnh Nam Lào. Tuyến đường có tổng chiều dài 168,2 km. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, QL24 có quy mô đường cấp 3, từ 2 - 4 làn xe.

Thời gian qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các cấp, ngành đã đầu tư nâng cấp một số đoạn trên tuyến QL24 phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy giao lưu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực miền Trung và Tây nguyên. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, mới chỉ có các đoạn từ Km0 - Km32 và từ Km89+515 - Km165 được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi và mở rộng các đoạn qua đô thị theo quy hoạch.

Riêng đoạn từ Km32 - Km89+515 dài khoảng 57,5 km, phần lớn đi qua đèo Violak, hiện chỉ đạt quy mô đường cấp 4 - 5 miền núi. Nhiều đoạn nhỏ hẹp, xuống cấp, dốc liên tục, bán kính cong nhỏ, gây khó khăn cho lưu thông. Thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông trên đoạn tuyến này, đặc biệt vào thời điểm thời tiết xấu.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, sau khi sáp nhập tỉnh và cùng với sự phát triển mạnh của khu du lịch Măng Đen, nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển của người dân, cán bộ, công chức và doanh nghiệp trên tuyến QL24 ngày càng tăng cao, khiến áp lực giao thông ngày một lớn.

Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng việc hoàn thiện toàn tuyến QL24 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương và khu vực là cần thiết. Vì vậy, tỉnh cần hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để sớm triển khai dự án nâng cấp đoạn Km32 - Km89+515.