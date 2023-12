Vì sao nhạc sĩ Bảo Thu 'Giọng ca dĩ vãng' không sáng tác suốt 30 năm qua?

Nhạc sĩ Bảo Thu vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn ở tuổi 80 L.X

Bảo Thu tên thật là Nguyễn Trung Khuyến, được biết đến là một nhạc sĩ, ảo thuật gia nổi tiếng. Về âm nhạc, ông lấy nghệ danh Bảo Thu, gây tiếng vang bởi nhiều ca khúc nổi tiếng như Giọng ca dĩ vãng, Cho tôi được một lần, Nếu xuân này vắng anh, Đừng hỏi vì sao tôi buồn, Hoa sầu đông, Một lời cho em... Ngoài vai trò nhạc sĩ, Bảo Thu còn được biết đến như một nhà ảo thuật với nghệ danh Nguyễn Khuyến. Ông là một trong số ít ảo thuật gia Việt Nam có bằng tiến sĩ ảo thuật do Hiệp hội Ảo thuật gia quốc tế trao.

Trò chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ Bảo Thu cho biết hiện ông sống trong một căn nhà ở quận 4 (TP.HCM) cùng con, cháu với hơn 10 thành viên. Ở tuổi 80, nhạc sĩ vẫn khỏe mạnh, có thể tự chạy xe máy đi cà phê quanh trung tâm thành phố. Ông cho biết mình sống thoải mái, không gặp áp lực cơm áo gạo tiền. Vì ở cùng gia đình nên cuộc sống khá điều độ, nhiều năm nay nhạc sĩ không hút thuốc, uống rượu để giữ sức khỏe.

Nhạc sĩ Bảo Thu từng cho ra tuyển tập nhạc mang tên Cho tôi được một lần với 50 ca khúc hồi năm 2016 TL

Nam nhạc sĩ chia sẻ: "Cuộc sống của tôi bình thường, ngày hai bữa cơm, tôi ăn ít lắm. Mỗi ngày tôi đều dậy lúc 4 giờ sáng, coi tin tức, nhắn tin trò chuyện với bạn bè, tập thể dục. Tầm 9 giờ thì tôi ăn sáng, đến 16 giờ thì ăn chiều, tôi ăn thêm chén súp rau củ rồi đi ngủ. Năm nay tôi 80 tuổi nhưng không bị các bệnh của người già liên quan đến đường, máu, chỉ hơi dư chất béo thôi. Bí quyết là tôi ăn uống mọi thứ điều độ, tôi ăn rau cá nhiều hơn là thịt, có ngày tôi không ăn cơm mà chỉ ăn rau. Định kỳ 6 tháng - 1 năm là tôi đi xét nghiệm tổng quát".

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Bảo Thu sáng tác được gần 100 ca khúc. Cũng như nhiều nhạc sĩ khác, nhiều năm nay ông đều lãnh tiền tác quyền định kỳ từ Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhạc sĩ chia sẻ ông tự hào và tâm đắc với tất cả những "đứa con tinh thần" của mình, còn khán giả thì đặc biệt yêu thích hai ca khúc Cho tôi được một lần và Giọng ca dĩ vãng.

"Đến giờ, khi nhận tiền tác quyền, tôi vẫn thấy hai bài hát này được sử dụng nhiều nhất. Tôi may mắn khi những ca khúc đó được nhiều người thích và lưu giữ được gần 60 năm rồi. Hồi trước những ca khúc đó tôi tự in lấy, bán được nhiều tiền lắm. Với Giọng ca dĩ vãng, số lượng in ra lên đến 500.000 bản lời bài hát, mỗi bản bán 20 đồng. Rồi những ca khúc khác được yêu thích, tôi cũng in ra bán tiếp. Lúc đó tôi phát hành hơn 1 triệu bản in, tính ra trên 1.000 lượng vàng thu được từ tiền bán ấn phẩm các ca khúc", ông cho hay.

Nhạc sĩ Bảo Thu (giữa) chia sẻ ông trân trọng từng sáng tác của mình, hạnh phúc khi tác phẩm làm nên hiện tượng và được hát qua nhiều thế hệ L.X

Khi được hỏi về chuyện sáng tác, nhạc sĩ Bảo Thu chia sẻ khi trẻ, ông viết nhạc theo bản năng và cảm xúc. Có những ca khúc phải tốn nhiều thời gian nhưng có bài lại hoàn thành chóng vánh. Nhạc sĩ kể về ca khúc Nếu xuân này vắng anh: "Với bài này, tôi viết chỉ trong 1 tiếng. Tôi nghĩ bài này không thành công nên không dám đưa ca sĩ nổi tiếng, mà đưa cho ca sĩ mới. Nếu lỡ ca khúc không hay, không được khán giả đón nhận thì bản thân cũng đỡ xấu hổ. Nhưng không ngờ ca khúc này lại thành công và được nhiều người biết đến".

Tuy nhiên nhiều năm qua, Bảo Thu gần như không sáng tác thêm các ca khúc mới, chỉ phổ nhạc giúp khi bạn bè đưa thơ. Nhạc sĩ nói có nhiều lý do để ông không còn viết nhạc: "Tôi chuyên viết nhạc trữ tình, nếu mình viết về tình yêu, thất tình cũng khó coi vì mình lớn tuổi rồi mà đang yêu cũng khó. Còn viết những nhạc về quê hương đất nước, thời cuộc này kia thì tôi không có cảm hứng. Thỉnh thoảng bạn bè gửi bài thơ nhờ phổ nhạc, tôi thích thì làm, thấy không phù hợp thì từ chối. Có nhiều nơi mời tôi về viết nhạc nhưng tôi cũng không dám nhận lời. Gần như từ sau năm 1975 đến nay, tôi không còn viết nhạc nữa. Tôi còn có nghề khác là ảo thuật gia nên đi chấm thi từ trong nước đến quốc tế rất nhiều. Đến tầm năm 2016 đến giờ, vì điều kiện sức khỏe, gia đình không muốn tôi đi xa nên mình ít hoạt động".