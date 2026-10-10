Vì sao nhẫn đính hôn của minh tinh Grace Kelly được gọi là tuyệt tác lịch sử?

Mối tình giữa minh tinh Hollywood Grace Kelly và Thân vương Rainier III của Monaco từng được ví như câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Trong đó, chiếc nhẫn đính hôn do nhà kim hoàn danh tiếng Cartier chế tác năm 1956 trở thành một trong những món trang sức nổi tiếng nhất lịch sử hoàng gia.

Minh tinh Grace Kelly sở hữu chiếc nhẫn đính hôn kim cương 10,48 carat do Cartier chế tác. Món trang sức trở thành biểu tượng của sự sang trọng và vẻ đẹp vượt thời gian Ảnh: Grace Kelly trong phim High Society



Món trang sức biểu tượng cho chuyện tình cổ tích của Hoàng gia Monaco

Chiếc nhẫn đính hôn nổi tiếng của Grace Kelly nổi bật với viên kim cương cắt giác emerald nặng 10,48 carat, hai bên đính kim cương baguette trên đai bạch kim. Thiết kế sang trọng này nhanh chóng trở thành biểu tượng trang sức xa xỉ và xuất hiện trong High Society, bộ phim cuối cùng của bà trước khi rời Hollywood. Từng được định giá 4,06 triệu USD vào năm 1956, chiếc nhẫn hiện có giá trị ước tính lên tới 38,8 triệu USD.

Ít ai biết đây là chiếc nhẫn đính hôn thứ hai Thân vương Rainier III tặng Grace Kelly. Trước đó, bà nhận một chiếc nhẫn đính hồng ngọc và kim cương, được cho là lấy cảm hứng từ quốc kỳ Monaco. Grace Kelly đeo chiếc nhẫn đầu tiên khi công bố đính hôn vào tháng 1.1956. Thời điểm nhận chiếc nhẫn thứ hai chưa được xác định chính xác, nhưng nhiều khả năng cũng trong tháng này.

Theo People, Grace Kelly và Rainier III đính hôn ngày 28.12.1955 và tổ chức hôn lễ ngày 19.4.1956, chỉ ít lâu sau khi nữ diễn viên hoàn thành bộ phim High Society. Đám cưới xa hoa thu hút khoảng 30 triệu người theo dõi, đánh dấu thời khắc Grace Kelly chính thức trở thành Vương phi Grace của Monaco.

Cuộc hôn nhân kết thúc đầy bi kịch khi bà qua đời trong một vụ tai nạn ô tô năm 1982. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu cùng hình ảnh thanh lịch của bà vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2023, Thân vương Albert II, con trai của Grace Kelly, nhận xét mẹ ông vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt với công chúng sau nhiều thập kỷ, điều mà không nhiều người có thể làm được.

Sau khi Grace Kelly qua đời, Thân vương Rainier III không tái hôn, sống một mình suốt 23 năm còn lại của cuộc đời cho đến khi mất vào năm 2005, để lại câu chuyện tình yêu khiến nhiều người xúc động Ảnh: AP

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, chiếc nhẫn của Grace Kelly còn trở thành hình mẫu cho nhiều thiết kế nhẫn đính hôn của các ngôi sao hiện đại. Đáng chú ý là chiếc nhẫn tài tử George Clooney dành tặng Amal Clooney, với viên kim cương cắt giác emerald nặng 7 carat, hai bên đính kim cương baguette trên đai bạch kim. Nữ diễn viên Anne Hathaway cũng sở hữu chiếc nhẫn đính hôn từ Adam Shulman với viên kim cương cắt giác emerald trên đai nhẫn mảnh đính kim cương nhỏ, mang hơi hướng hiện đại của thiết kế kinh điển.

Sau khi Grace Kelly qua đời, cả hai chiếc nhẫn đính hôn của bà được lưu giữ trong bộ sưu tập của Hoàng gia Monaco, thuộc gia tộc Grimaldi. Năm 2016, chiếc nhẫn kim cương nổi tiếng cùng nhiều món trang sức Cartier của bà được trưng bày tại tòa nhà Fifth Avenue Mansion ở New York (Mỹ) nhân dịp địa điểm này mở cửa trở lại. Đến năm 2025, chiếc nhẫn tiếp tục được Hoàng gia Monaco cho mượn để giới thiệu tại triển lãm Cartier ở Bảo tàng Victoria and Albert, London (Anh).