Cuộc hôn nhân hàng triệu cô gái mơ ước của Anne Hathaway và chồng tài tử

Xuất hiện tại buổi công chiếu phim The Odyssey ở New York (Mỹ) hôm 14.7, Anne Hathaway chia sẻ với E! News rằng cô cảm thấy mình là một trong những người may mắn nhất thế giới: "Tôi đã gặp được tri kỷ của mình. Chúng tôi quyết định kết hôn, xây dựng gia đình và điều đó cũng giống như nhân vật Penelope mà tôi đảm nhận trong phim".

Tình yêu bắt đầu từ một lời mời bất ngờ

Trong The Odyssey, Anne Hathaway vào vai Penelope, người vợ thủy chung của Odysseus do Matt Damon thủ vai. Đây là một trong 5 bộ phim mà minh tinh 43 tuổi góp mặt trong năm 2026, bên cạnh Verity, The End of Oak Street, Mother Mary và The Devil Wears Prada 2.

Anne Hathaway và Adam Shulman được xem là một trong những cặp đôi bền chặt, kín tiếng và hạnh phúc tại Hollywood Ảnh: AP

Bên cạnh lịch trình bận rộn của Anne Hathaway, Adam Shulman cũng theo đuổi sự nghiệp thiết kế trang sức và sản xuất phim. Cặp đôi hiện nuôi dạy hai con trai là Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi), đồng thời chuẩn bị chào đón thành viên thứ năm trong gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 4, Anne Hathaway dành nhiều lời ngợi khen cho chồng: "Anh ấy luôn ở bên tôi và làm mọi thứ theo cách tuyệt vời nhất có thể. Anh ấy là người phi thường nhất tôi từng gặp. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được đồng hành cùng anh ấy trong cuộc sống. Nếu trước đây tôi đã biết điều đó thì sau một năm vừa qua, tôi càng tin tưởng hơn".

Ngôi sao từng đoạt giải Oscar cũng khẳng định thành công của cô có sự đóng góp rất lớn từ Adam Shulman: "Có ước mơ là một chuyện, nhưng có một người luôn giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực lại là chuyện khác. Tôi sẽ không thể đạt được những gì mình có hôm nay nếu không có chồng".

Anne Hathaway và Adam Shulman gặp nhau lần đầu vào năm 2008 thông qua bạn bè. Ban đầu, nữ diễn viên giữ khoảng cách vì nghe tin Adam Shulman đã có bạn gái. "Tôi được biết anh ấy đã có người yêu nên chủ động tránh xa. Khoảng 6 tuần sau, tôi mới biết đó là thông tin không đúng. Sau đó, chính tôi là người mời anh ấy cùng đến New Orleans", Anne Hathaway kể trong chương trình The Late Show With David Letterman.

Khi đó, cô đến New Orleans (Mỹ) để tham dự buổi chiếu bộ phim Rachel Getting Married và còn dư một tấm vé. Vì những người bạn thân ở Los Angeles (Mỹ) đều bận, Anne Hathaway nghĩ Adam Shulman sẽ là người đồng hành phù hợp.

Ý tưởng này ban đầu không nhận được sự ủng hộ của bạn bè. "Họ hỏi tôi rằng nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì sao. Tôi trả lời: Nếu không thành công, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa. Còn nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn", Anne Hathaway nhớ lại.

Anne Hathaway cho biết cô và chồng luôn tôn trọng sự độc lập của nhau, cùng lựa chọn đồng hành để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn Ảnh: AFP

Cuối cùng, điều thứ hai đã trở thành sự thật. Tháng 9.2012, Anne Hathaway và Adam Shulman chính thức tổ chức hôn lễ sau 4 năm hẹn hò.

Cuộc hôn nhân được xây dựng từ sự đồng hành

Một trong những biểu tượng đặc biệt trong cuộc hôn nhân của cả hai là hình xăm đôi. Trong chương trình The Drew Barrymore Show năm 2023, Anne Hathaway cho biết hình xăm thể hiện quan điểm sống của vợ chồng cô: "Ý nghĩa của nó là mỗi người đều trọn vẹn theo cách riêng, nhưng khi ở bên nhau, chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không mong anh ấy hoàn thiện mình và anh ấy cũng không kỳ vọng điều đó ở tôi. Chúng tôi đều là những cá thể độc lập, lựa chọn đồng hành vì tin rằng cả hai sẽ cùng phát triển tốt hơn".

Đối với Anne Hathaway, hôn nhân là một trong những điều quý giá nhất cuộc đời: "Được chia sẻ cuộc sống với một người khác là điều vô cùng đặc biệt. Cuộc sống vốn là của riêng bạn, nhưng rồi bạn gặp một người khiến mình nghĩ rằng, nếu cùng nhau bước tiếp, mọi thứ sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Tôi tin điều đó rất hiếm và cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy nó. Tôi chưa bao giờ xem đó là điều hiển nhiên".