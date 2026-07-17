Vai diễn trong 'The Odyssey' có thể đưa Anne Hathaway trở lại đường đua Oscar

Anne Hathaway đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bộ phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan chính thức ra mắt và nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Màn thể hiện của nữ diễn viên trong vai Penelope, người vợ thủy chung của Odysseus, được nhiều nhà phê bình và khán giả đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng về một đề cử Oscar.

Anne Hathaway chinh phục thành công giới phê bình lẫn khán giả

Theo nhiều nhà phê bình, The Odyssey hiện là tác phẩm được đánh giá cao nhất trong gần ba thập kỷ làm nghề của Christopher Nolan. Dù bộ phim sử thi giả tưởng dài gần 3 tiếng quy tụ dàn sao đình đám, Anne Hathaway vẫn là cái tên nổi bật nhất.

Anne Hathaway được nhiều nhà phê bình đánh giá có màn trình diễn xuất sắc trong The Odyssey Ảnh: Reuters

Nhà phê bình Erik Davis dành nhiều lời khen cho màn trình diễn đáng kinh ngạc của Anne Hathaway khi tái hiện nhân vật Penelope trong thần thoại Hy Lạp. Trong khi đó, trang Nine.com.au nhận định đây là "một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp" của người đẹp 8X.

Không chỉ giới chuyên môn, khán giả trên mạng xã hội cũng dành nhiều lời tán thưởng cho Anne Hathaway. Một người dùng X nhận định: "Tôi tin Anne Hathaway chắc chắn sẽ nhận được đề cử Oscar với The Odyssey". Một khán giả khác ca ngợi màn trình diễn của cô là "đầy mãnh liệt và nhiều tầng cảm xúc, được xây dựng từ nỗi đau, sự bị bỏ rơi, cơn giận dữ, hy vọng dần lụi tàn nhưng vẫn được nâng đỡ bởi tình yêu mãnh liệt và kiên định". Trong khi đó, một bình luận khác cho rằng: "Màn trình diễn xuất sắc nhất của bộ phim thuộc về Anne Hathaway. Đây là vai diễn hay nhất của cô trong nhiều năm qua, thậm chí có thể là đỉnh cao trong cả sự nghiệp".

Bên cạnh Anne Hathaway, Matt Damon cũng nhận được vô số lời khen với vai Odysseus. Nhiều ý kiến cho rằng đây là màn trình diễn xuất sắc nhất từ trước đến nay của nam diễn viên.

Ngay từ khi công bố dàn diễn viên, The Odyssey đã vấp phải nhiều tranh luận vì lựa chọn dàn cast đa dạng. Một số ý kiến trên mạng phản đối việc Christopher Nolan mời các diễn viên da màu như Lupita Nyong'o, Zendaya hay rapper Travis Scott tham gia chuyển thể sử thi Hy Lạp kinh điển.

Nhiều cây bút điện ảnh quốc tế dành điểm số gần như tuyệt đối cho The Odyssey, gọi đây là một cột mốc mới của nghệ thuật làm phim và kể chuyện trên màn ảnh rộng Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi kéo dài nhiều tháng, phản hồi từ giới phê bình sau buổi chiếu sớm lại gần như hoàn toàn tích cực.

Tính đến nay, The Odyssey đã nhận hơn 60 bài đánh giá và đạt 96% trên chuyên trang tổng hợp phê bình Rotten Tomatoes. Đây là mức điểm cao nhất trong toàn bộ 13 phim điện ảnh mà Christopher Nolan từng thực hiện, vượt qua The Dark Knight, tác phẩm đang giữ 94%.

Phần lớn các bài phê bình đều dành cho bộ phim số điểm rất cao, thậm chí là tối đa năm sao.

Brian Viner của Daily Mail nhận định: "The Odyssey, với dàn diễn viên đình đám gồm Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron và Zendaya, mang đến một trải nghiệm điện ảnh rực rỡ, là chiến thắng cả về nghệ thuật kể chuyện lẫn kỹ thuật làm phim". Ông cũng cho biết hiếm khi đưa ra nhận xét này với một bộ phim dài gần 3 tiếng, nhưng theo ông, chỉ xem một lần là chưa đủ.

Trong bài đánh giá năm sao, cây bút Tori Brazier của Metro gọi The Odyssey là "một cột mốc quan trọng của nghệ thuật làm phim".

Trong khi đó, Guy Lodge của Variety nhận xét Christopher Nolan đã mang đến một bản chuyển thể sử thi Homer vừa chỉn chu, giàu chiều sâu học thuật, vừa giữ được tinh thần của điện ảnh kinh điển.

The Odyssey là một trong những dự án được mong chờ nhất của Christopher Nolan trong nhiều năm qua. Phim quy tụ dàn diễn viên hạng A với Matt Damon vào vai Odysseus và Anne Hathaway trong vai người vợ Penelope. Tom Holland đảm nhận vai Telemachus, con trai của Odysseus và Penelope, còn Zendaya hóa thân thành nữ thần Athena. Robert Pattinson vào vai Antinous, một trong những kẻ cầu hôn Penelope, trong khi Charlize Theron và Samantha Morton lần lượt đảm nhận vai nữ thần Calypso và nữ thần Circe. Ngoài ra, Jon Bernthal vào vai vua Sparta Menelaus, còn Benny Safdie hóa thân thành Agamemnon, vua thành Mycenae và là anh trai của Menelaus.