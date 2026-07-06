Anne Hathaway khoe vẻ đẹp 'nữ thần' khi đang mang thai

Anne Hathaway rạng rỡ bên cạnh hai bạn diễn Tom Holland (trái) và Matt Damon ẢNH: AP

Anne Hathaway trở thành tâm điểm chú ý khi cùng dàn diễn viên The Odyssey dự buổi chụp ảnh quảng bá "bom tấn" này ở London (Anh) hôm 5.7 (giờ địa phương). Mỹ nhân 44 tuổi diện chiếc váy voan trắng dáng trễ vai với những đường xếp nếp mềm mại, nữ tính, khoe vẻ đẹp mảnh mai, quyến rũ và khéo léo che bụng bầu. Minh tinh kết hợp trang phục mùa hè với đôi bốt cổ cao bằng da lộn màu nâu, nhấn nhá trang sức vàng bản nhỏ, nhiều lớp và hoàn thiện vẻ ngoài xinh đẹp bằng kiểu tóc buông xõa nhẹ nhàng.

Theo People, chương trình kể trên đánh dấu sự kiện báo chí đầu tiên mà Anne Hathaway xuất hiện kể từ khi thông báo mang thai hồi tháng trước. Trước đó, nữ diễn viên 8X cũng được bắt gặp trong những bộ cánh sành điệu đi khắp New York (Mỹ). Thời trang của "bà bầu" đình đám này liên tục nhận nhiều lời khen vì tôn vẻ đẹp duyên dáng, ngọt ngào của người mặc. Hôm 19.6, mỹ nhân phim Nhật ký công chúa bất ngờ đăng tải video ngắn lên mạng xã hội, khoe bụng bầu trong chiếc váy trắng nữ tính, thông báo mình đang mang thai lần ba. Trước khi đón tin vui này, mỹ nhân 44 tuổi và chồng - Adam Shulman có tổ ấm hạnh phúc bên hai con trai là Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi).

Thời trang bầu của sao phim Yêu nữ thích hàng hiệu liên tục nhận được sự quan tâm, khen ngợi từ người hâm mộ, lần này cũng không ngoại lệ. Cô được nhận xét không hề "xuống sắc" mà ngược lại thêm rạng ngời, cuốn hút trong thời gian mang thai ẢNH: AP

Dàn sao The Odyssey: Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya và Samantha Morton (từ trái sang) "đọ sắc" trước ống kính ẢNH: AP

Các diễn viên chụp cùng đạo diễn Christopher Nolan và nhà sản xuất Emma Thomas ẢNH: AP

The Odyssey quy tụ dàn sao đình đám: Lupita Nyong'o, John Leguizamo, Tom Holland, Anne Hathaway, Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Himesh Patel, Samantha Morton… ẢNH: AP

2026 là một năm thành công và bận rộn của Anne Hathaway. Ngoài việc chuẩn bị sinh con lần ba, cô còn tất bật với lịch trình công việc bận rộn. Năm nay, nữ diễn viên có tới 5 bộ phim dự kiến ra mắt. Đáng chú ý hơn cả là The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2) ra rạp vào tháng 5.2026. Hiện tại, cô tập trung quảng bá siêu phẩm The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Trong phim, cô vào vai Penelope, vợ của nam chính Odysseus. Tác phẩm được đánh giá là một trong hai "bom tấn" được mong chờ nhất nửa cuối năm nay, dự kiến ra rạp vào 7.7 tới.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Anne Hathaway còn là gương mặt được các thương hiệu thời trang, trang sức xa xỉ săn đón, đắt show quảng cáo, dự sự kiện thời trang. Hồi tháng 4, cô được tạp chí People vinh danh là Người đẹp nhất thế giới 2026.

Anne Hathaway được ngưỡng mộ khi vừa có tổ ấm viên mãn, vừa có sự nghiệp rực rỡ ở Hollywood

ẢNH: AP

Anne Hathaway thấy hạnh phúc khi có chồng - doanh nhân kiêm nhà sản xuất phim Adam Shulman, ủng hộ hết lòng và cùng vun đắp tổ ấm. "Tôi thật may mắn khi anh ấy là người bạn đời mà tôi cùng chia sẻ cuộc sống. Nếu trước đây tôi chưa biết điều đó, thì giờ tôi càng hiểu rõ hơn vì trong mọi việc, anh ấy đều làm rất tốt. Anh ấy luôn gánh vác trách nhiệm. Điều đó nghe có vẻ như tôi đang khoe khoang, nhưng anh ấy thực sự là người bạn đời lý tưởng của tôi", minh tinh chia sẻ.

Cô nói thêm: "Có ước mơ là một chuyện. Có người giúp bạn hiện thực hóa ước mơ lại là chuyện khác. Tôi chắc chắn sẽ không thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay nếu không có chồng mình".