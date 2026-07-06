Bom tấn The Odyssey và loạt phim đổ bộ rạp Việt tháng 7

The Odyssey đánh dấu sự trở lại của đạo diễn tài danh Christopher Nolan sau thành công từ Oppenheimer (2023). Tác phẩm lập tức thu hút sự chú ý từ giới mộ điệu phim ảnh ngay từ giai đoạn đầu sản xuất, khi chuyển thể từ sử thi Hy Lạp nổi tiếng của Homer và quy tụ dàn sao đình đám: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron… Phim kể hành trình trở về quê hương đầy gian nan, hiểm nguy của vị anh hùng Odysseus (Matt Damon thủ vai) sau cuộc chiến thành Troy.

The Odyssey trở thành tâm điểm chú ý ở phòng vé Việt tháng 7 Ảnh: Chụp màn hình trailer The Odyssey của Universal Pictures

The Odyssey có kinh phí lên đến 250 triệu USD và được truyền thông nhắc đến là siêu phẩm được mong đợi nhất trong nửa cuối năm 2026, cùng với Avengers: Doomsday. Theo Variety, ngay khi các suất chiếu IMAX 70mm cuối tuần đầu tiên được mở bán vào đầu tháng 6, nhiều khán giả ồ ạt săn vé trực tuyến, khiến nhiều hệ thống bán vé như AMC Theatres và Fandango rơi vào trạng thái quá tải. Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt từ ngày 17.7 tới và được dự đoán sẽ tạo nên cuộc "đổi ngôi" mới ở phòng vé trong nước.

Bên cạnh "bom tấn" được mong chờ của Christopher Nolan, phòng vé Việt tháng 7 còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tác phẩm quốc tế. Trong số đó, phim kinh dị chiếm số lượng đáng kể: Đền la sát, Leviticus: Bóng quỷ, Đồng dao ma quái (khởi chiếu 3.7), Ma nữ oán tình (khởi chiếu 10.7). Ngoài ra, nhiều tựa phim sắp ra mắt đang được khán giả quan tâm: live-action (phiên bản người đóng) Moana (khởi chiếu 10.7) có Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson đóng chính; hoạt hình Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ (khởi chiếu 24.7); Spider-Man: Brand New Day (khởi chiếu 31.7) đánh dấu sự trở lại của Người Nhện Peter Parker do Tom Holland thủ vai…

Trong khi đó, điện ảnh Việt vắng bóng phim mới ra rạp trong tháng 7 sau thời gian dài áp đảo phim ngoại về số lượng lẫn doanh thu. Tác phẩm hiếm hoi ra mắt trong thời gian tới là Quỷ bắt hồn (khởi chiếu 10.7) với sự trở lại của Quang Tuấn ở thể loại kinh dị quen thuộc.

Hiện tại, phim hoạt hình Minions & Quái vật (khởi chiếu 1.7) đang là cái tên thống trị phòng vé Việt trong những ngày qua. Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 5.7, tác phẩm của Hãng Illumination đã thu về hơn 72 tỉ đồng từ thị trường VN.