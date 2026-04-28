Phim về Michael Jackson 'càn quét' phòng vé toàn cầu

Phim còn mang về khoảng 120,4 triệu USD khi ra mắt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 217,4 triệu USD (tính đến cuối tuần qua). Chỉ sau vài ngày, Michael đã đứng thứ 6 trong danh sách phim có doanh thu cao nhất ở phòng vé toàn cầu 2026.

Cảnh trong phim Michael Ảnh: AP

Michael do Antoine Fuqua đạo diễn, kể hành trình của Michael Jackson từ những ngày đầu trong nhóm Jackson 5 đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí nổi tiếng nhất hành tinh. Jaafar Jackson - cháu trai ngoài đời của "ông hoàng nhạc Pop" - đảm nhận vai chính.

Tạp chí Variety cho biết thành tích phòng vé của Michael vượt xa kỳ vọng ban đầu khi từng được dự đoán chỉ thu khoảng 50 - 60 triệu USD trong đợt mở màn. Phim không được lòng giới phê bình, thậm chí bị đánh giá tiêu cực nhưng lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt và chấm điểm cao.

Trái ngược với cơn sốt ở phòng vé toàn cầu, Michael chỉ có doanh thu ở mức vừa phải tại thị trường VN khi ra mắt cùng thời điểm với hàng loạt phim Việt "nặng ký". Theo Box Office Vietnam, tác phẩm có tổng doanh thu hơn 4 tỉ đồng (tính đến tối 27.4).

Cũng theo số liệu từ Box Office Vietnam, doanh thu phim nội địa hiện lấn át phim ngoại. Tính đến tối 27.4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng đạt doanh thu hơn 134 tỉ đồng, Heo năm móng hơn 44 tỉ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 hơn 17 tỉ đồng, Anh hùng hơn 16 tỉ đồng, Trùm sò hơn 4 tỉ đồng…