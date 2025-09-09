Con gái Michael Jackson phản bác việc tham gia bộ phim bôi nhọ cha mình

Theo đó, Paris Jackson, 27 tuổi, đã chỉ trích bộ phim tiểu sử sắp ra mắt về Michael Jackson và khẳng định bản thân "không hề tham gia" vào tác phẩm chứa đựng "những lời nói dối trắng trợn" về huyền thoại nhạc pop này.

Paris Jackson phơi bày những lời dối trá về bản thân và cha xoay quanh bộ phim tiểu sử mới ẢNH: IMDB

Những bình luận này được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi nam diễn viên được đề cử giải Oscar Colman Domingo, người đóng vai chủ gia đình Joe Jackson trong bộ phim Michael sắp tới, ca ngợi sự đóng góp của Paris.

Cụ thể, vào cuối tuần qua, khi đang làm MC của buổi dạ tiệc gây quỹ amfAR cho nghiên cứu bệnh AIDS tại LHP Venice, Domingo chia sẻ với tạp chí People rằng Paris và anh trai Prince của cô "rất ủng hộ bộ phim". Nam diễn viên nói thêm Paris "thật tuyệt vời và ấm áp".

Tuy vậy, Paris đã đính chính thông tin này trên Instagram không lâu sau đó. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên viết: "Đừng nói với mọi người rằng tôi 'có ích' trong khi tôi không tham gia chút nào nhé. Thật kỳ lạ. Tôi đã đọc một trong những kịch bản đầu tiên và đưa ra nhận xét về những điều không trung thực/không phù hợp. Và khi đoàn làm phim không có ý tiếp thu, tôi không quan tâm nữa và tiếp tục cuộc sống của mình".

Sau đó, cô chia sẻ thêm trong các stories trên Instagram và cho biết bản thân đã được thông báo bộ phim sẽ không đề cập đến ghi chú của mình. Paris nói thêm: "Vậy nên đó không phải dự án của tôi. Họ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Một lý do lớn khiến tôi chưa nói gì cho đến lúc này là vì tôi biết rất nhiều người trong số các bạn sẽ hài lòng với nó. Bởi lẽ phần lớn bộ phim chiều theo niềm tin vô lý của một bộ phận trong cộng đồng người hâm mộ bố tôi, những người vẫn còn sống trong thế giới tưởng tượng với những đồn thổi và điều tiếng khó hiểu. Họ sẽ hài lòng với điều đó".

Paris tiếp tục chỉ trích mô hình phim tiểu sử "bôi trơn" của Hollywood nói chung: "Câu chuyện bị kiểm soát, có rất nhiều điểm không chính xác và rất nhiều lời nói dối trắng trợn. Cuối cùng, tôi không thấy điều đó hợp lý chút nào. Cứ tận hưởng đi. Làm gì thì làm. Đừng để tôi xen vào".

Bộ phim tiểu sử này được đã được thai nghén ít nhất từ năm 2019. Trước đó, nó gây tranh cãi khi nhiều nguồn tin cho biết dự án đã phải viết lại kịch bản và quay lại sau khi một trong những người tố cáo Michael Jackson không thể xuất hiện vì lý do pháp lý. Tuy nhiên một nguồn tin thân cận với đoàn làm phim đã phủ nhận thông tin này.

Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson, sẽ góp mặt tại đây với vai siêu sao nhạc pop cùng với dàn diễn viên bao gồm Miles Teller, Nia Long và Kat Graham. Michael dự kiến ra mắt vào ngày 24.4.2026.