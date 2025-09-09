Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Con gái Michael Jackson phản bác việc tham gia bộ phim bôi nhọ cha mình

Tuấn Duy
Tuấn Duy
09/09/2025 13:15 GMT+7

Paris Jackson gần đây đã lên tiếng về thông tin sai lệch có liên quan đến bản thân xoay quanh bộ phim tiểu sử 'được tô vẽ' về cha mình - Michael Jackson.

Theo đó, Paris Jackson, 27 tuổi, đã chỉ trích bộ phim tiểu sử sắp ra mắt về Michael Jackson và khẳng định bản thân "không hề tham gia" vào tác phẩm chứa đựng "những lời nói dối trắng trợn" về huyền thoại nhạc pop này.

Con gái Michael Jackson phản bác việc tham gia bộ phim bôi nhọ cha mình- Ảnh 1.

Paris Jackson phơi bày những lời dối trá về bản thân và cha xoay quanh bộ phim tiểu sử mới

ẢNH: IMDB

Những bình luận này được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi nam diễn viên được đề cử giải Oscar Colman Domingo, người đóng vai chủ gia đình Joe Jackson trong bộ phim Michael sắp tới, ca ngợi sự đóng góp của Paris.

Cụ thể, vào cuối tuần qua, khi đang làm MC của buổi dạ tiệc gây quỹ amfAR cho nghiên cứu bệnh AIDS tại LHP Venice, Domingo chia sẻ với tạp chí People rằng Paris và anh trai Prince của cô "rất ủng hộ bộ phim". Nam diễn viên nói thêm Paris "thật tuyệt vời và ấm áp".

Tuy vậy, Paris đã đính chính thông tin này trên Instagram không lâu sau đó. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên viết: "Đừng nói với mọi người rằng tôi 'có ích' trong khi tôi không tham gia chút nào nhé. Thật kỳ lạ. Tôi đã đọc một trong những kịch bản đầu tiên và đưa ra nhận xét về những điều không trung thực/không phù hợp. Và khi đoàn làm phim không có ý tiếp thu, tôi không quan tâm nữa và tiếp tục cuộc sống của mình".

Sau đó, cô chia sẻ thêm trong các stories trên Instagram và cho biết bản thân đã được thông báo bộ phim sẽ không đề cập đến ghi chú của mình. Paris nói thêm: "Vậy nên đó không phải dự án của tôi. Họ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Một lý do lớn khiến tôi chưa nói gì cho đến lúc này là vì tôi biết rất nhiều người trong số các bạn sẽ hài lòng với nó. Bởi lẽ phần lớn bộ phim chiều theo niềm tin vô lý của một bộ phận trong cộng đồng người hâm mộ bố tôi, những người vẫn còn sống trong thế giới tưởng tượng với những đồn thổi và điều tiếng khó hiểu. Họ sẽ hài lòng với điều đó".

Paris tiếp tục chỉ trích mô hình phim tiểu sử "bôi trơn" của Hollywood nói chung: "Câu chuyện bị kiểm soát, có rất nhiều điểm không chính xác và rất nhiều lời nói dối trắng trợn. Cuối cùng, tôi không thấy điều đó hợp lý chút nào. Cứ tận hưởng đi. Làm gì thì làm. Đừng để tôi xen vào".

Bộ phim tiểu sử này được đã được thai nghén ít nhất từ năm 2019. Trước đó, nó gây tranh cãi khi nhiều nguồn tin cho biết dự án đã phải viết lại kịch bản và quay lại sau khi một trong những người tố cáo Michael Jackson không thể xuất hiện vì lý do pháp lý. Tuy nhiên một nguồn tin thân cận với đoàn làm phim đã phủ nhận thông tin này.

Jaafar Jackson, cháu trai của Michael Jackson, sẽ góp mặt tại đây với vai siêu sao nhạc pop cùng với dàn diễn viên bao gồm Miles Teller, Nia Long và Kat Graham. Michael dự kiến ra mắt vào ngày 24.4.2026.

Tin liên quan

Phim tài liệu cáo buộc Michael Jackson chỉ chiếu trên YouTube vì lý do bất ngờ

Phim tài liệu cáo buộc Michael Jackson chỉ chiếu trên YouTube vì lý do bất ngờ

Phần 2 của loạt phim 'Leaving Neverland' từng gây tranh cãi khi cho rằng Michael Jackson có các hành vi lạm dụng tình dục sẽ chỉ được chiếu trên YouTube thay vì HBO như trước đây.

Vì sao phim tiểu sử Michael Jackson phải quay lại?

Kỷ vật của Michael Jackson, Lý Tiểu Long,Taylor Swift, BTS được trưng bày triển lãm

Khám phá thêm chủ đề

Michael Jackson Paris Jackson phim tiểu sử tranh cãi Hollywood
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận