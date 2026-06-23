Sao võ thuật Địch Long tái xuất làng phim ảnh ở tuổi 80

Theo HK01, Địch Long tham gia dự án Dục vọng ký sinh do Ngũ Kiện Hùng sản xuất và Ngô Gia Vĩ đạo diễn. Đoàn phim vừa tổ chức buổi khai máy vào ngày 22.6. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, ngôi sao võ thuật kỳ cựu này tiết lộ chính vợ - bà Đào Mẫn Minh, là người khuyến khích, động viên ông trở lại diễn xuất sau nhiều năm gần như nghỉ hưu. Nghệ sĩ kể: "Vợ tôi bảo tôi đừng nghỉ hưu hẳn, chỉ nên lùi lại một chút thôi, rồi tôi sẽ có thêm bạn bè, có thêm cơ hội thú vị. Nghĩ lại tôi thấy cũng đúng".

Địch Long chia sẻ việc tham gia phim mới mang lại cho mình nhiều điều bổ ích và cơ hội hợp tác với những bạn diễn cũ như Mễ Tuyết, Viên Vịnh Nghi. Trong lúc trả lời phỏng vấn, sao phim Bản sắc anh hùng còn nhiệt tình thực hiện những động tác giãn cơ, gập người, chứng minh mình vẫn khỏe khoắn, dẻo dai ở tuổi 80.

Sao võ thuật được vợ động viên trở lại diễn xuất ẢNH: AFP

Khi được hỏi về vai diễn mới, Địch Long cho biết ông sẽ hóa thân thành một tài xế nghèo, tuổi đã cao và mắc bệnh tuổi già. Vì mong muốn có cuộc sống an nhàn hơn, ông đã được một cô gái trẻ giới thiệu mua bảo hiểm rồi gặp rắc rối. Nam nghệ sĩ chia sẻ may mắn là ngoài đời thực, ông chưa từng bị lừa đảo vì ít dùng điện thoại, thậm chí không có điện thoại thông minh. Sao võ thuật xứ cảng thơm cho biết: "Thường thì vợ tôi là người giúp tôi liên lạc với mọi người. Tôi còn không biết dùng WhatsApp nữa. Không biết dùng còn tốt hơn biết dùng, đỡ rắc rối".

Nam diễn viên cũng nhắn nhủ đến thế hệ diễn viên trẻ cần dùng sự nỗ lực, chăm chỉ để bù đắp những điểm mình chưa giỏi. "Cái gì không biết thì phải tranh thủ học hỏi. Tôi cũng muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng đừng lười biếng. Sóng sau đẩy sóng trước, chỉ cần bạn lơ là một chút thôi là sẽ bị người khác vượt qua, rồi bị gạt sang bên lề", ông chia sẻ.

Địch Long và con trai - diễn viên Đàm Tuấn Ngạn trong chương trình My Family Legacy hồi 2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SHOW My Family Legacy

Địch Long (tên thật: Đàm Phú Vinh) sinh năm 1946, ông gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1960 và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao võ thuật đắt giá nhất của màn ảnh Hồng Kông giai đoạn 1970 - 1980. Nghệ sĩ kỳ cựu ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Đại quyết đấu, Thích mã, Thủy Hử truyện (1972, vai Võ Tòng), Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, Sở Lưu Hương, Bản sắc anh hùng, Túy quyền II, Bao Thanh Thiên (bản TVB), Lưu tinh ngữ…

Về đời tư, Địch Long kết hôn với diễn viên Đào Mẫn Minh năm 1975 và có con trai Đàm Tuấn Ngạn (hiện 46 tuổi) - gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB, từng giành ngôi Thị đế năm 2022. Những năm qua, Địch Long rời xa màn ảnh, lui về với cuộc sống giản dị, bình yên bên gia đình. Ngôi sao võ thuật từng cho biết nếu có kịch bản phù hợp, vai diễn không bị trùng lặp và điều kiện quay phim không quá khắc nghiệt, ông sẵn sàng tái xuất.