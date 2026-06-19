'Người đẹp nhất thế giới 2026' Anne Hathaway đón 'tin vui' ở tuổi 44

Anne Hathaway vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận đang mang thai con thứ ba. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và người yêu điện ảnh trên toàn thế giới.

Theo People, ngày 19.6, Anne Hathaway đăng tải một đoạn video trên trang Instagram cá nhân để thông báo tin vui. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với bụng bầu khá rõ cùng dòng chú thích ngắn gọn: “Baby, I'm yours” (tạm dịch: Con yêu, mẹ là mẹ của con).

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Anne Hathaway

Đại diện của Anne Hathaway hiện chưa chia sẻ thêm về thời điểm dự sinh hay giới tính em bé. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến ngôi sao Hollywood dưới bài đăng của cô.

Anne Hathaway xuất hiện tại một sự kiện giải trí trước đó Ảnh: AP

Đây sẽ là người con thứ ba của Anne Hathaway và chồng cô là Adam Shulman. Cặp đôi kết hôn từ năm 2012 và hiện có hai con trai là Jonathan, 10 tuổi và Jack, 6 tuổi. Dù là một trong những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood, Anne Hathaway luôn giữ kín đời sống gia đình và hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội.

Cùng ngày, Page Six đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc Anne Hathaway nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Saint-Tropez (Pháp). Trong những hình ảnh này, nữ diễn viên diện trang phục đi biển và để lộ bụng bầu, qua đó làm dấy lên nhiều đồn đoán trước khi cô chính thức xác nhận tin mang thai.

Anne Hathaway sinh năm 1982, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hollywood. Cô được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như The princess diaries, The devil wears prada, Les misérables hay Interstellar. Với vai diễn Fantine trong Les Misérables, cô từng giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trong những năm gần đây, Anne Hathaway nhiều lần chia sẻ về niềm hạnh phúc khi làm mẹ. Theo People, nữ diễn viên cho biết cô đang tận hưởng giai đoạn các con trưởng thành và xem việc nuôi dạy con là một trong những trải nghiệm ý nghĩa nhất cuộc đời mình.

Trước đó, Anne Hathaway cũng từng công khai về những khó khăn liên quan đến hành trình mang thai và sinh con. Năm 2019, khi thông báo mang thai con thứ hai, nữ diễn viên gửi lời động viên tới những phụ nữ đang đối mặt với các vấn đề về hiếm muộn và cho biết hành trình làm mẹ của cô không hề dễ dàng.

Tin vui lần này đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống gia đình của Anne Hathaway, đồng thời nhận được sự quan tâm từ công chúng và giới truyền thông quốc tế.