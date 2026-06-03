Anne Hathaway nói gì về khả năng tham gia phần 3 'The Devil Wears Prada'?

Dường như không ai có thể cưỡng lại sức hút của bộ phim đình đám The Devil Wears Prada và Anne Hathaway cũng không phải ngoại lệ.

Dàn sao hào hứng trước phần 3 của 'The Devil Wears Prada'

Khi có buổi trò chuyện trên chương trình Today ngày 1.6, nữ diễn viên đã được người dẫn chương trình Savannah Guthrie hỏi về khả năng xuất hiện phần phim thứ ba của thương hiệu nổi tiếng này. Trước câu hỏi đó, Anne Hathaway đáp ngắn gọn nhưng đầy hào hứng: "Tôi hy vọng là có".

Anne Hathaway cho biết cô hy vọng thương hiệu điện ảnh đình đám sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai Ảnh: Reuters

Trong thời gian chờ đợi những thông tin chính thức, Anne Hathaway vẫn đang tận hưởng sự đón nhận nồng nhiệt mà khán giả dành cho sự trở lại của cô trong vai Andy Sachs, bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng phản ứng tích cực từ công chúng đã vượt xa mọi kỳ vọng của dàn diễn viên: "Tôi nghĩ điều bạn vừa nói về cảm giác nhẹ nhõm là hoàn toàn chính xác, bởi vì chính chúng tôi cũng rất yêu bộ phim này. Chúng tôi không muốn quay trở lại rồi khiến mọi người thất vọng. Nhưng cách khán giả đón nhận bộ phim, ở mức độ như hiện tại, thực sự khiến chúng tôi choáng ngợp. Thành công đó vượt xa cả những gì chúng tôi từng mơ tới".

Dàn diễn viên chính của The Devil Wears Prada vẫn giữ được sự gắn kết sau nhiều năm kể từ lần hợp tác ở phần phim đầu tiên Ảnh: Reuters

Khi được hỏi việc đối đầu với nhân vật tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada hay khủng long đáng sợ hơn, nữ diễn viên hài hước trả lời: "Vết cắn của ai đáng sợ hơn nhỉ? Nhưng tôi nghĩ bạn sẽ nhận lại nhiều điều hơn từ mối quan hệ với Miranda".

Trong khi đó, Emily Blunt cũng bày tỏ mong muốn được tái ngộ cùng dàn diễn viên nếu phần phim tiếp theo được thực hiện. Nữ diễn viên tiết lộ với E! News tại buổi ra mắt phim ở New York (Mỹ) rằng cô và anh rể Stanley Tucci từng khá tiếc nuối vì không có nhiều cảnh diễn chung trong các phần trước.

"Stan và tôi đã rất bực vì chúng tôi không được xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Nếu có thêm một phần nữa, tốt nhất là hai nhân vật phải gắn bó với nhau như hình với bóng", Emily Blunt hài hước chia sẻ.

Mối quan hệ giữa hai người ngoài đời cũng rất thân thiết khi Stanley Tucci kết hôn với Felicity Blunt, chị gái của Emily Blunt vào năm 2012.

Về phía Meryl Streep, minh tinh 76 tuổi cho biết bà luôn cởi mở với các dự án phần tiếp theo. "Tôi sẵn sàng tham gia The Devil Wears Prada phần mới. Thậm chí, tôi còn hào hứng hơn cả Mamma Mia 3", bà chia sẻ.

Hiện tại, phần 3 của The Devil Wears Prada vẫn chưa được xác nhận chính thức và mới chỉ dừng ở mức ý tưởng. Tuy nhiên, những chia sẻ đầy hào hứng từ dàn diễn viên chính đang khiến người hâm mộ có thêm hy vọng về ngày thương hiệu đình đám này tiếp tục trở lại màn ảnh rộng.