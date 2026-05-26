Anne Hathaway gần như bị mù mắt trái suốt 10 năm

Nguyễn Quang Hải
26/05/2026 13:54 GMT+7

Anne Hathaway mới đây gây chú ý khi tiết lộ cô từng phải sống chung với tình trạng gần như mất thị lực ở mắt trái trong suốt một thập kỷ trước khi phẫu thuật thành công, tờ Fox News đưa tin ngày 25.5.

Trong lần xuất hiện trên podcast của The New York Times, ngôi sao của The Devil Wears Prada 2 cho biết cô mắc chứng đục thủy tinh thể khởi phát sớm khi mới ngoài 30 tuổi và kéo dài đến năm 40 tuổi. "Nói điều này có lẽ hơi quá riêng tư, nhưng tôi đã gần như mù một bên mắt suốt 10 năm", Anne Hathaway chia sẻ.

Nữ diễn viên sinh năm 1982 cho biết tình trạng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của cô, đến mức mắt trái gần như rơi vào diện "mù pháp lý" theo tiêu chuẩn y khoa. Cuối cùng, cô quyết định phẫu thuật để cải thiện thị lực. "Tôi không nhận ra mọi thứ tệ đến mức nào cho đến khi có thể nhìn thấy lại toàn bộ dải màu sắc như bình thường", cô nói thêm.

Theo Cleveland Clinic (Mỹ), "mù pháp lý" là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng. Một người được xem là mù pháp lý khi thị lực chỉ còn mức 20/200 hoặc thấp hơn ngay cả khi đã điều chỉnh bằng kính, hoặc góc nhìn bị thu hẹp đáng kể.

Nữ diễn viên cho biết sau ca phẫu thuật, cô cảm thấy tinh thần và hệ thần kinh được giải tỏa đáng kể: "Tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều từ sau đó. Trước đây tôi không nhận ra tình trạng này thực sự tạo áp lực lớn lên hệ thần kinh của mình".

Bệnh viện Mayo Clinic (Mỹ) cho biết, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, khiến tầm nhìn trở nên nhòe như nhìn qua lớp kính phủ sương. Bệnh có thể gây khó khăn trong việc đọc sách, lái xe ban đêm hoặc nhận diện biểu cảm khuôn mặt.

Hiện tại, Anne Hathaway gọi khả năng nhìn thấy mọi thứ mỗi ngày là một phép màu: "Tôi thật sự biết ơn thị lực của mình. Tôi nghĩ rằng nếu sống ở hai thế hệ trước, có lẽ một người như tôi đã không có cơ hội chữa trị".

Ngoài câu chuyện sức khỏe, Anne Hathaway gần đây cũng lên tiếng về những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xoay quanh diện mạo trẻ trung của cô.

Vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U.50 của Anne Hathaway từng khiến nhiều khán giả cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ, nhưng minh tinh khẳng định sự khác biệt chủ yếu đến từ việc thay đổi kiểu tóc

Trong cuộc phỏng vấn với Elle hôm 21.5, nữ diễn viên cho biết cô vốn không thích lên tiếng về các đồn đoán đời tư, nhưng những suy diễn trên mạng xã hội ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát: "Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người rất tự tin cho rằng điều họ nghĩ chính là sự thật. Đôi khi đúng, nhưng cũng có lúc hoàn toàn sai".

Anne Hathaway cho biết nhiều người từng cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ sau khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trên thảm đỏ, trong khi thực tế chỉ là thay đổi kiểu tóc. "Tôi muốn cho mọi người thấy rằng không hề có quyết định y khoa lớn nào cả. Chỉ đơn giản là hai bím tóc thôi", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Dù vậy, cô cũng thẳng thắn thừa nhận mình không loại trừ khả năng phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai: "Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ căng da mặt".

