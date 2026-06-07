Vì sao nhập khẩu muối tăng vọt, mỗi tháng gần 100 tỉ đồng?

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng qua, Việt Nam đã chi 18,3 triệu USD để nhập khẩu muối tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu muối đạt 6,7 triệu USD, tăng 46%. Trong lĩnh vực này, Việt Nam vẫn đang nhập siêu trên 11,6 triệu USD, tương đương 300 tỉ đồng.



Giá muối tăng, sản lượng lớn nhưng muốn nhập khẩu vẫn tăng mạnh ẢNH: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài trên 3.200 km, với nhiều đồng muối rất nổi tiếng trải dài từ Bắc tới Nam, vì sao nhập khẩu muối lại tăng mạnh?

Thực tế việc Việt Nam mở cửa nhập khẩu muối là cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hạn ngạch nhập khẩu năm 2026 là 97.020 tấn, ttăng khoảng 5.000 tấn so với năm trước bao gồm muối ăn, muối đã bị làm biến tính, natri clorua tinh khiết...

Sản phẩm nhập khẩu thường là muối có độ tinh khiết cao, hàm lượng hóa chất NaCl lớn hơn 98%, là nguyên liệu bắt buộc cho ngành công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, da giày và y tế. Quy trình sản xuất muối thủ công của Việt Nam hiện chưa tách được hết các tạp chất (như magie, canxi) nên không đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe. Bên cạnh đó, các quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu như Ấn Độ, Úc là những nước sở hữu những đồng muối công nghiệp khổng lồ, áp dụng cơ giới hóa nên năng suất vượt trội và giá thành cạnh tranh với muối Việt Nam.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh muối nội địa hiện vẫn phát triển tốt. Diện tích sản xuất muối vào tháng 5 đạt khoảng 10.995 ha, tăng khoảng 295 ha so với tháng 4. Sản lượng sản xuất ước đạt khoảng 526.253 tấn, tăng khoảng 193.253 tấn so với tháng trước và lượng muối tồn kho khoảng 121.355 tấn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ cuối năm ngoái đến nay, giá muối liên tục tăng từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/tấn lên 2 - 3 triệu đồng/tấn. Gần đây, do nắng nóng gia tăng nên thời gian muối kết tinh cũng được rút ngắn, sản lượng muối tăng mạnh. Tại các khu vực miền Trung 1 tháng có thể thu hoạch được 4 - 5 lần, sản lượng muối đạt từ 13 - 15 tấn/một lần, tăng khoảng 3 tấn. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ muối tăng theo các hoạt động sản xuất kinh doanh khiến giá muối tăng. Giá muối duy trì mức cao và ít biến động trong thời gian qua giúp người làm muối yên tâm sản xuất.



