Vì sao nhiều hẻm ở khu Thảo Điền ngập từ tối đến chiều hôm sau?

Sau cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 10.9 vừa qua, một số con đường ở phường An Khánh như đường Quốc Hương hay đường Nguyễn Văn Hưởng (khu Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM) ngập nước nghiêm trọng.

Mực nước trên đường Quốc Hương và một số đoạn hẻm trên đường Nguyễn Văn Hưởng cao hơn bánh xe máy; nước tràn vào nhà người dân. Các con đường phía trước chung cư cao cấp, nhà cao tầng và các căn biệt thự chìm trong nước khiến khu vực này gần như bị cô lập hoàn toàn.

Cảnh ngập nước tại hẻm 204 đường Nguyễn Văn Hưởng vào ngày 10 - 11.9 vừa qua ẢNH: PHẠM HỮU

Đến chiều ngày 11.9 tại một số đoạn hẻm thuộc đường Nguyễn Văn Hưởng nước vẫn còn ngập và kéo dài. Một số nhà dân nằm trên đường này vẫn còn chịu cảnh nước tràn khắp nhà, chưa thể dọn dẹp được.

Phản hồi vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tình hình ngập các hẻm nhánh tại vị trí trước cổng vào chung cư Thủ Thiêm Sky (đoạn ngập kéo dài khoảng 60 m), hẻm 204 đường Nguyễn Văn Hưởng và bên hông chung cư Riverview Palace hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng (đoạn ngập kéo dài khoảng 10 m).

Nguyên nhân ngập tại các điểm nói trên do hạ tầng cục bộ khu vực xuống cấp, mặt đường các tuyến hẻm này bị trũng thấp cục bộ, nhiều khuôn nắp hầm ga và miệng thu nước bị hư hỏng làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Trách nhiệm xử lý thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 là chủ đầu tư dự án khu biệt thự An Phú, hiện chưa bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước quản lý, duy tu.

Các tuyến hẻm ở đường Nguyễn Văn Hưởng thường xuyên ngập nước trong thời gian dài ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Sở Xây dựng tiêu chí phân cấp hạ tầng kỹ thuật của TP.HCM khu này dự kiến giao UBND phường An Khánh. Do đó, UBND phường An Khánh có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư dự án khu biệt thự An Phú để yêu cầu sớm bàn giao lại hệ thống thoát nước cho nhà nước quản lý, vận hành.

Với dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (khu dân cư Thảo Điền)" để thực hiện giảm ngập cho khu vực, trong đó có hạng mục trạm bơm thoát nước 3.500 m3/giờ, do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (trung tâm) làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hiện nay, trung tâm đang yêu cầu nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Về công tác chống ngập khu vực này, Sở Xây dựng cho biết đã giao cho Trung tâm thường xuyên tổ chức duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, tổ chức lắp đặt van ngăn triều, vận hành hiệu quả các trạm bơm; trực mưa, vớt rác trước miệng thu trước, trong và sau cơn mưa.

Đường Quốc Hương thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Khi xảy ra ngập hoặc có nguy cơ cao và chủ động triển khai ứng cứu đến các đơn vị trực thuộc và đơn vị cung ứng dịch vụ công theo phương án đã xây dựng; tổ chức trực ứng cứu cơ động 24/7. Chủ động phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu để thực hiện vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh, rạch và xử lý các trường hợp cố tình xả rác làm tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước.

Ngoài ra, chủ trì và yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án như: dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2; dự án Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm do Ban Hạ tầng làm chủ đầu tư.