Vì sao nhiều iPhone lại nháy đèn khi có cuộc gọi, tin nhắn?

Tính năng đèn flash trên iPhone tự động bật và nhấp nháy mỗi khi nhận cuộc gọi, tin nhắn, thông báo hoặc cảnh báo, mang lại lợi ích lớn cho những người gặp khó khăn trong việc nghe âm thanh thông báo. Đặc biệt, tính năng này hữu ích trong môi trường ồn ào, nơi người dùng dễ dàng bỏ lỡ các thông báo quan trọng.

Đèn flash nhấp nháy là một tính năng trợ năng trên iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IPHONE LIFE

Mặc dù vậy, việc đèn flash nhấp nháy liên tục cho mỗi thông báo cũng có thể gây khó chịu và mất tập trung cho những người xung quanh, đặc biệt trong lớp học hoặc văn phòng. Ở những nơi công cộng, ánh sáng đèn nhấp nháy có thể thu hút sự chú ý không mong muốn, dẫn đến sự phiền toái cho những người mắc một số bệnh lý nhất định.

Theo thiết lập mặc định khi xuất xưởng, tính năng đèn flash nhấp nháy khi có cuộc gọi đến hoặc tin nhắn bị tắt. Tuy nhiên, người dùng có thể vô tình kích hoạt nó trong quá trình sử dụng. Nếu cảm thấy chúng gây khó chịu không chỉ cho bản thân và người xung quanh, người dùng hoàn toàn có thể tắt nó đi trong phần cài đặt Trợ năng của iPhone.

Cách kiểm soát đèn flash nhấp nháy trên iPhone

Để tắt thông báo nhấp nháy trên iPhone, người dùng chỉ cần vào ứng dụng Cài đặt > Trợ năng > Âm thanh & Hình ảnh > Nháy sáng để cảnh báo, sau đó chuyển nút công tắc trước "Nháy sáng để cảnh báo" về trạng thái Tắt (màu xám). Thao tác này sẽ tắt hoàn toàn thông báo nhấp nháy cho tất cả các cảnh báo.

Nếu muốn kiểm soát nhiều hơn mà không tắt hoàn toàn tính năng này, iOS cũng cung cấp cho người dùng một số tùy chọn. Trong phần thiết lập "Nháy sáng để cảnh báo", người dùng có thể chọn xem thông báo bằng đèn LED, màn hình hoặc cả hai. Ngoài ra, người dùng có thể bật hoặc tắt cài đặt "Nháy sáng khi được mở khóa" để kiểm soát đèn LED khi iPhone được mở khóa.

Bên cạnh đó còn có tùy chọn "Nháy sáng ở Chế độ im lặng" được bật mặc định nhằm cho phép đèn flash hoạt động như một thông báo trực quan khi không có âm thanh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tất cả các tùy chỉnh này chỉ có hiệu lực khi tùy chọn "Nháy sáng để cảnh báo" được bật. Nếu người dùng đã tắt tùy chọn này, các cài đặt sẽ không hoạt động.