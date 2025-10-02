Vì sao nhiều 'khu biệt thự triệu đô' vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa?

Sáng 2.10, dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển thận trọng qua điểm ngập ở lối vào cổng A - khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco (P.Tây Mỗ, Hà Nội). Nhiều xe máy cố vượt qua điểm ngập sâu rồi chết máy, phải đợi đến lượt được thợ sửa tại cửa hàng bên trong.

Nhiều tuyến đường trong khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco vẫn chìm trong "biển nước" ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận, do nước rút chậm nên trong khu đô thị vẫn còn nhiều khu vực bị ngập sâu từ 20 - 30 cm.

Anh N.P.T (37 tuổi, sống tại khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco) chia sẻ trong nỗi ngán ngẩm: "Cả nhà tôi về đây ở được gần 1 năm mà đã chứng kiến 2 trận lụt kinh hoàng. Khổ và bất tiện lắm".

Theo anh T., trận ngập cuối tháng 8 vừa qua là một cơn ác mộng. Ở thời điểm này, nước tràn vào nhà, làm hư hỏng đồ nội thất bằng gỗ ép, tủ lạnh, bếp ăn, thang máy… Lúc ngủ dậy trong nhà "mênh mông nước".

Cạnh đó, chiếc ô tô đỗ trước cửa cũng ngập nước đến tận gương, phải sửa chữa hệ thống điện hết 140 triệu đồng, sau 1 tháng vẫn chưa lấy được xe về.

Dù đã biết khu vực này có tình trạng ngập nước trước khi chuyển về, nhưng anh T. không ngờ mức độ ngập trong khu đô thị ngày càng nghiêm trọng.

Người dân sống trong khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco cho biết vài năm gần đây, khu vực này ngập càng ngày càng nặng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trận mưa ngày 29 - 30.9 vừa rồi, do kịp thời "chạy lũ" và lắp hệ thống ngăn nước nên anh T. tránh được thiệt hại. Dù vậy, sáng 2.10, anh T. vẫn phải xin nghỉ làm để dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

"Có lẽ do xung quanh đây xây thêm nhiều nhà cửa, dự án mới. Và, khu vực xây sau thì cao hơn khu xây trước, khiến chỗ tôi trở thành điểm trũng", anh T. nhận định.

Chứng kiến tình trạng ngập lụt ngày càng nặng, vợ chồng chị Q. (30 tuổi) đã quyết định không tiếp tục thuê căn nhà liền kề ở khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco.

"Chúng tôi sợ rồi, mất điện, mất nước mấy ngày. Nước tràn vào trong nhà hỏng hết đồ đạc rồi rút đi rất chậm. Ngày trước, khu vực này ít ngập lắm nhưng mấy năm trở lại đây, ngập càng ngày càng nặng. Chắc là do hệ thống thoát nước của khu vực này kém", chị Q. nói.

Lối vào khu biệt thự tây Hồ Tây (P.Xuân Đỉnh) ngập trong nước khiến người dân phải "đắp đập" trước cửa nhà ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco, theo ghi nhận đến chiều tối 1.10, nhiều tuyến phố tại các khu đô thị "triệu đô" như khu biệt thự tây Hồ Tây (P.Xuân Đỉnh), khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra (P.Phú Thượng)… vẫn ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Một gia đình ở khu biệt thự tây Hồ Tây cho biết, trong đợt mưa lớn hồi cuối tháng 9 đã phải gia cố bao tải cát trước cổng để ngăn nước lũ tràn vào nhà. Dù trời đã ngừng mưa từ lâu nhưng nước rút rất chậm, khiến người dân đi lại khó khăn, cuộc sống đảo lộn.

Khu đô thị Ciputra cũng lâm cảnh ngập lụt, tiêu thoát chậm vì chủ đầu tư chưa xây dựng xong dự án trạm bơm tiêu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ P.Phú Thượng cho biết, dù toàn bộ hạ tầng thoát nước trên địa bàn phường đã được đầu tư đồng bộ nhưng do chủ đầu tư khu đô thị Ciputra chưa xây dựng xong dự án trạm bơm tiêu Phú Thượng nên đây là nguyên nhân khiến khu đô thị này bị ngập khi mưa lớn và tiêu thoát nước chậm dù trời đã tạnh mưa.

"Hiện chủ đầu tư đang xây dựng dự án trạm bơm tiêu này. Sau khi hoàn thành, nước sẽ được hút và tiêu thoát ra sông Hồng", vị cán bộ cho biết thêm.

Còn tại khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco, theo một lãnh đạo UBND P.Tây Mỗ, nguyên nhân chính khiến khu đô thị này vẫn bị ngập là do trạm bơm Cầu Ngà trên địa bàn bị ngập nước, phải cắt điện và không thể vận hành trong những ngày qua.