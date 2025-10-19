Vì sao nhiều mẫu ô tô mới dùng đèn pha mảnh, phân tầng?

Cùng với sự thay đổi về xu hướng thời trang cũng như thị hiếu người tiêu dùng, cách tạo dáng, thiết kế nhiều mẫu mã ô tô đời mới đang dần thay đổi, trong đó kiểu dáng đèn pha ô tô đang dần phá bỏ lối mòn để hình thành nên một phong cách mới. Không còn kiểu đèn pha "đôi mắt" dạng tròn cỡ lớn như trước đây, chi tiết này đang được các nhà thiết kế ô tô tạo dáng thanh mảnh, phân tầng, đồng thời bố trí tinh tế hơn ở phần đầu xe để cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ cũng như tính khí động học.

Đèn pha ô tô được các nhà thiết kế tạo dáng thanh mảnh, phân tầng, đồng thời bố trí tinh tế hơn ở phần đầu xe Ảnh: B.H

Theo cây viết Sergio Chierici của trang Motor1: "Ô tô mới ngày nay đang nhìn thế giới bằng "đôi mắt" mới; thanh mảnh, sắc nét và được đặt cao trên cản trước. Đèn LED chạy ban ngày (DRL) đã trở thành tâm điểm chú ý về mặt thị giác, trong khi đèn pha chính giờ đây thường được giấu trong cản trước, khuất tầm nhìn hoặc tích hợp liền mạch vào thân xe."

Kiểu thiết kế đèn pha mảnh, phân tầng này ngày càng trở nên phổ biến trên các dòng xe SUV, Sedan, và thậm chí cả một số xe Wagon... Ban đầu, đây được xem như một giải pháp thông minh để giải quyết vấn đề kỹ thuật, nhưng hiện nay đèn pha mảnh, phân tầng đã trở thành một lựa chọn đại diện ngôn ngữ thiết kế mới, đặc trưng của nhiều nhà sản xuất, thương hiệu ô tô.

Ferrari Purosangue với cụm đèn pha mỏng gần như không nhìn thấy, được đặt phía trên hốc hút gió lớn hay Hyundai Kona, Tucson đã xây dựng nên một bản sắc hoàn toàn khác biệt dựa trên thiết kế này. Ngay cả một số mẫu xe của Citroen gần đây cũng sở hữu kiểu đèn pha mảnh, phân tầng.

Vậy tại sao ngày càng có nhiều nhà sản xuất, thương hiệu ô tô loại bỏ thiết kế đèn pha mắt ếch để chuyển sang dạng đèn thanh mảnh, phân tách như vậy (!?)

Ferrari Purosangue với cụm đèn pha mỏng gần như không nhìn thấy, được đặt phía trên hốc hút gió lớn Ảnh: B.H

Đầu tiên, có thể thấy cụm đèn nhận diện, chiếu sáng phía trước của ô tô (gồm đèn pha, đèn LED định vị, đèn sương mù…) đã có sự biến chuyển linh hoạt hơn từ khi xuất hiện công nghệ đèn LED. Trong đó, đèn LED định vị ban ngày vốn đã trở thành một tuyên ngôn góp phần tôn lên ngôn ngữ thiết kế của mỗi thương hiệu hơn là một tính năng kỹ thuật. Cụm đèn này được đặt cao ở phía trước, chúng hoạt động như "đôi lông mày" phát sáng, trong khi đèn pha chính cũng như đèn phụ được đặt thấp hơn, thường được tích hợp trực tiếp vào cản xe.

Mẫu siêu xe Ferrari Purosangue là minh chứng tiêu biểu cho phong cách thiết kế này khi kết hợp với thiết kế thể thao táo bạo tổng thể của xe. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe và Kona mới biến đặc trưng ánh sáng thành một yếu tố đồ họa, sử dụng đèn DRL toàn theo chiều rộng, tích hợp trực tiếp vào lưới tản nhiệt.

Trong nhóm các thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Stellantis, mẫu xe Lancia Ypsilon mới cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự, khi đèn LED gắn trên cao gợi nhớ đến biểu tượng "chén thánh" cách điệu của thương hiệu, trong khi đèn pha chính được đặt thấp hơn, ẩn bên trong khối điêu khắc của cản xe.

Hyundai Santa Fe và Kona mới biến đặc trưng ánh sáng thành một yếu tố đồ họa, sử dụng đèn DRL toàn theo chiều rộng Ảnh: TC Motor

Sự tách biệt giữa chức năng và hình thức này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn tạo nên một ngôn ngữ hình ảnh mới, nơi ánh sáng trở nên mỏng và sắc nét, giúp phần đầu xe mang vẻ ngoài theo hơi hướng công nghệ cao, hiện đại hơn.

Những mẫu xe khác, như Skoda Enyaq hay Peugeot 308 mới nhất, tạo ra những "mặt nạ" chiếu sáng với hiệu ứng tinh thể. Trong khi đó, Audi Q6 E-Tron và BMW i7 ứng dụng các cụm đèn LED siêu mỏng ở những vị trí truyền thống nhưng được thiết kế như những viên ngọc vỡ vụn, có khả năng tạo ra chuỗi ánh sáng động. Trong tất cả những trường hợp này, ánh sáng từ bỏ vai trò kỹ thuật thuần túy để trở thành một yếu tố biểu cảm, một dấu ấn thương hiệu, một tuyên ngôn đồ họa. Còn đèn pha thực tế thì sao? Chúng ngày càng nhỏ hơn, kín đáo hơn và gần như vô hình cho đến khi được bật lên.

Đơn cử như mẫu Ferrari 849 Testarossa mới, ánh sáng đóng vai trò kết nối. Một dải đèn pha mỏng phía trước nối liền hai cụm đèn pha khác mà không hợp nhất thành một cụm đèn thống nhất. Điều này tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về kỹ thuật, đồng thời vẫn tạo nên sự liền mạch về mặt thị giác trên toàn bộ phần đầu xe. Đây là một cách tiếp cận tinh tế, kết hợp hiệu quả khí động học với bản sắc phong cách thiết kế mà không làm mất đi sự nổi bật của logo hay khả năng nhận diện.

Ô tô đời mới đang được các nhà sản xuất tạo dáng đèn pha thanh mảnh, tách thành đôi đồng thời tích hợp luôn trong lưới tản nhiệt Ảnh: Motor1

Với sự trỗi dậy của xe điện cũng như cách thiết kế lưới tản nhiệt truyền thống đang dần biến mất, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới. Ở đó, mặt trước của xe không còn được định hình bởi cụm lưới tản nhiệt mà trở thành một biểu tượng của bản sắc trong đó đèn pha và hiệu ứng ánh sáng đóng vai trò quan trọng, từ việc tạo điểm nhấn hay kết nối.

Khi đèn pha truyền thống đang dần khuất khỏi tầm nhìn và ánh sáng đang được nâng tầm thành đồ họa kỹ thuật, "đôi mắt" truyền thống của ô tô giờ đây đang dần trở thành dĩ vãng.