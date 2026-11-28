Trên thị trường xe máy hiện nay, vành đúc hợp kim ngày càng phổ biến nhờ thiết kế đa dạng, kết cấu gọn và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Tuy nhiên, ở phân khúc mô tô phân khối lớn, đặc biệt là xe địa hình adventure, enduro hay motocross… kiểu vành nan hoa vẫn được sử dụng.

Điều này không đơn thuần xuất phát từ yếu tố thẩm mỹ hay phong cách cổ điển... Trên thực tế, cấu tạo của vành nan hoa mang lại một số lợi thế đáng kể khi xe thường xuyên vận hành trên đường đất, sỏi đá, bùn lầy hoặc những cung đường có nhiều ổ gà, chướng ngại vật.

Ở phân khúc mô tô phân khối lớn, đặc biệt là xe địa hình adventure, enduro hay motocross… kiểu vành nan hoa vẫn được sử dụng Ảnh: BÁ HÙNG

Khả năng đàn hồi của vành nan hoa giúp xe thích nghi tốt với địa hình xấu

So với các loại vành đúc được sử dụng phổ biến hiện nay, vành nan hoa có sự khác biệt rõ rệt về cấu tạo, thiết kế. Vành nan hoa gồm một vành kim loại bên ngoài, moay-ơ ở trung tâm và nhiều thanh nan hoa nối hai bộ phận này với nhau. Trong khi đó, vành đúc được chế tạo thành một kết cấu liền khối, thường bằng hợp kim nhôm.

Anh Lê Văn Sang, chủ một cửa hàng chuyên bảo dưỡng, sửa chữa mô tô xe máy tại phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Với kết cấu gồm nhiều thanh nan hoa, lực tác động lên bánh xe có thể được phân bổ thông qua hệ thống nan hoa và vành, tạo ra độ đàn hồi nhất định khi xe đi qua chướng ngại vật. Khi bánh xe tiếp đất sau một cú nhảy hoặc va vào đá, ổ gà… kết cấu này có khả năng biến dạng đàn hồi trong giới hạn cho phép, góp phần giảm tác động tập trung lên một vị trí".

So với các loại vành đúc được sử dụng phổ biến hiện nay, vành nan hoa có sự khác biệt rõ rệt về cấu tạo, thiết kế Ảnh: BÁ HÙNG

Đây là ưu điểm đáng chú ý đối với các dòng mô tô phân khối lớn hay ngay cả xe tay ga địa hình thường xuyên phải di chuyển trên địa hình gồ ghế, phức tạp. Trong những tình huống bánh xe tiếp xúc với đá lớn, rãnh sâu hoặc mặt đường gồ ghề, vành nan hoa có thể thích nghi tốt hơn với những tác động va đập nhất định. Ngược lại, vành đúc có kết cấu cứng và liền khối. Khi gặp va đập mạnh, chẳng hạn cán phải đá hoặc ổ gà sâu ở tốc độ cao, vành có nguy cơ bị cong, nứt hoặc biến dạng tại vị trí chịu lực. Nếu hư hỏng nghiêm trọng, người dùng thường phải thay thế cả cụm vành.

Dù vậy, không phải bất cứ vành nan hoa nào trên mô tô xe máy cũng giống nhau. Khả năng chịu lực còn phụ thuộc vào vật liệu, kích thước vành, số lượng nan hoa, cách bố trí kết cấu cũng như chất lượng chế tạo.

Dễ sửa chữa khi đi xa, đặc biệt trên cung đường khó

Một ưu điểm khác khiến vành nan hoa thường được các nhà sản xuất trang bị cho mô tô phân khối lớn, xe địa hình… là việc sửa chữa tương đối thuận tiện. Trong quá trình di chuyển đường dài, nhất là những chuyến đi xuyên rừng, leo núi hoặc qua các khu vực hẻo lánh, việc tìm được cửa hàng sửa chữa chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo anh Sang: "Nếu vành nan hoa gặp sự cố, người dùng trong một số trường hợp có thể thay thế từng thanh nan hoa bị cong, gãy hoặc điều chỉnh lại độ căng của các nan hoa thay vì phải thay toàn bộ vành. Các nan hoa bị hỏng cũng có thể được thay thế riêng lẻ, miễn là các bộ phận khác vẫn còn trong tình trạng tốt".

Khả năng chịu lực còn phụ thuộc vào vật liệu, kích thước vành, số lượng nan hoa, cách bố trí kết cấu cũng như chất lượng chế tạo Ảnh: BÁ HÙNG

Đây là lợi thế đáng kể so với vành đúc khi kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng. Nếu vành đúc bị nứt hoặc biến dạng vượt quá khả năng sửa chữa an toàn, phương án thay thế thường được ưu tiên. Tuy nhiên, việc sửa chữa vành nan hoa cũng đòi hỏi dụng cụ và kỹ thuật nhất định. Các nan hoa phải được căn chỉnh lực căng phù hợp để bánh xe không bị đảo, mất cân bằng hoặc ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành. Vì vậy, khả năng sửa chữa từng bộ phận không đồng nghĩa người dùng có thể tùy tiện xử lý mà không cần kiến thức chuyên môn.

Phù hợp với những mẫu mô tô thường xuyên vận hành địa hình

Ngoài khả năng đàn hồi và thuận tiện sửa chữa, vành nan hoa còn phù hợp với định hướng sử dụng của nhiều dòng mô tô adventure, enduro và motocross. Những mẫu xe này thường phải vượt qua nhiều dạng địa hình khác nhau, từ đường nhựa, đường đất đến sỏi đá, bùn lầy. Bánh xe có thể liên tục chịu tác động từ những cú tiếp đất, va chạm với chướng ngại vật hoặc thay đổi mặt đường đột ngột.

Trong điều kiện đó, khả năng chịu va đập và phân bổ lực của vành nan hoa trở thành yếu tố quan trọng. Đặc biệt, với những mẫu mô tô adventure có hành trình giảm xóc dài, khoảng sáng gầm lớn và thường xuyên được sử dụng cho các chuyến đi đường trường kết hợp địa hình, kiểu vành này giúp xe thích nghi tốt hơn với môi trường vận hành đa dạng.

Ngoài khả năng đàn hồi và thuận tiện sửa chữa, vành nan hoa còn phù hợp với định hướng sử dụng của nhiều dòng mô tô adventure, enduro và motocross Ảnh: BÁ HÙNG

Ngoài ra, trọng lượng cũng là yếu tố khiến vành nan hoa được nhiều nhà sản xuất trang bị cho các dòng mô tô địa hình. Tùy thiết kế, vật liệu và kích thước, vành nan hoa có thể đạt trọng lượng thấp hơn một số loại vành đúc hợp kim. Việc giảm khối lượng bánh xe, đặc biệt là khối lượng không được hệ thống treo nâng đỡ, có ý nghĩa đối với khả năng vận hành.

Đối với mô tô adventure hoặc enduro, những yếu tố này càng đáng chú ý bởi xe thường xuyên phải vượt qua các đoạn đường hẹp, dốc, nhiều đá hoặc bùn đất. Người lái cần khả năng điều khiển linh hoạt để giữ thăng bằng và xử lý tình huống.