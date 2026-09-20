Vì sao nhiều người dùng Smart TV vẫn mua thêm thiết bị phát trực tuyến?

Smart TV và các thiết bị phát trực tuyến độc lập như Roku, Fire TV Stick và Chromecast đều cho phép người dùng truy cập nội dung từ các nền tảng như Netflix, Disney+ và Hulu. Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ cần một trong hai loại thiết bị là đủ, nhưng thực tế cho thấy, việc kết hợp thiết bị phát trực tuyến với Smart TV có thể mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt nếu TV đã cũ.

Smart TV là lựa chọn phổ biến của các gia đình hiện nay ẢNH: REUTERS

Tăng tốc độ và hiệu suất

Không phải tất cả Smart TV đều có hiệu suất giống nhau. Các nhà sản xuất khác nhau sử dụng phần mềm từ Amazon, Google và Roku, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và hiệu quả. Một số TV có thể hoạt động tốt nhưng lại chậm chạp do bộ xử lý yếu.

Trong khi đó, thiết bị phát trực tuyến mới thường có hệ điều hành cập nhật, từ đó giúp cải thiện tốc độ và hiệu suất. Việc thay thế thiết bị phát trực tuyến cũng là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua một chiếc TV mới khi cần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Truyền phát ổn định và đáng tin cậy

Smart TV hiện đại hoạt động như một máy tính, khi sử dụng trong thời gian lâu dài, chúng có thể gặp lỗi và treo máy. Việc sử dụng thiết bị phát trực tuyến chuyên dụng giúp giảm tải cho TV, từ đó cải thiện hiệu suất và giảm nguy cơ gặp sự cố khi xem phim.

Ít quảng cáo hơn

Quảng cáo thường xuất hiện nhiều trên Smart TV, đặc biệt là nhiều sản phẩm từ Samsung, Amazon và Roku hiển thị quảng cáo ở nhiều vị trí. Mặc dù không phải tất cả thiết bị phát trực tuyến đều miễn nhiễm với quảng cáo, nhưng nhiều thiết bị như Apple TV không có quảng cáo giúp mang lại trải nghiệm xem tốt hơn.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải bổ sung thiết bị phát trực tuyến vì những lý do nhất định ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITALTRENDS

Hỗ trợ phần mềm lâu dài

Smart TV thường nhận được các bản cập nhật phần mềm từ nhà sản xuất trong một thời gian, nhưng sau vài năm, việc hỗ trợ này có thể giảm dần. Sử dụng thiết bị phát trực tuyến giúp người dùng duy trì trải nghiệm mượt mà nhờ được cập nhật thường xuyên, tất nhiên cũng có giới hạn, mà không cần phải đầu tư vào một chiếc TV mới.

Tính năng độc đáo

Nhiều thiết bị phát trực tuyến cung cấp các tính năng độc đáo như khả năng tải nội dung cá nhân, kết nối với ổ cứng độc lập, hoặc thậm chí phát truyền hình trực tiếp. Một số thiết bị đặc biệt như NVIDIA Shield còn hỗ trợ chơi game, từ đó mang lại trải nghiệm giải trí đa dạng.

Tính linh hoạt và di động

Điểm đặc biệt ở những thiết bị phát trực tuyến là chúng thường nhẹ và dễ dàng di chuyển giữa các TV khác nhau. Chúng cũng rất tiện lợi khi mang theo trong các chuyến đi, giúp người dùng tận dụng không gian hành lý một cách thông minh.

Tóm lại, việc kết hợp thiết bị phát trực tuyến với Smart TV không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm xem mà còn mang lại nhiều lợi ích khác, từ hiệu suất đến tính linh hoạt.